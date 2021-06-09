Гинер: «У ЦСКА одна задача — стать чемпионами»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о задачах московской команды на следующий сезон.

Мы ставим задачи перед клубом. Передо мной, как руководителем, перед тренерами, футболистами, уборщицами, селекционерами ставим задачу — стать чемпионами. У нас нет никакой другой цели и не будет никогда. «Давайте как-нибудь перебьемся» — это не про нас.