Гинер: «У ЦСКА одна задача — стать чемпионами»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о задачах московской команды на следующий сезон.
Мы ставим задачи перед клубом. Передо мной, как руководителем, перед тренерами, футболистами, уборщицами, селекционерами ставим задачу — стать чемпионами. У нас нет никакой другой цели и не будет никогда. «Давайте как-нибудь перебьемся» — это не про нас.
Ранее Соккер.ру подводил итоги минувшего сезона для ЦСКА.
Посмотрите историю ЦСКА глубже, для примера возьмите историю Спартака!!!
Заслуги ЦСКА неоспоримы, но на сегодня это клуб середняк, который даже в зону еврокубков не попал.
Будем спорить? Думаю факты за нас всё сказали.
А так даже хозяин фк" Чайки" говорит что в ЛЧ играть будет, а для этого сегодня чемпионом стать надо!!!
Так, что не задачи ставить смешные, а клуб с колен подымать надо!!!
Посмотрите историю ЦСКА глубже, для примера возьмите историю Спартака!!!
Заслуги ЦСКА неоспоримы, но на сегодня это клуб середняк, который даже в зону еврокубков не попал.
Будем спорить? Думаю факты за нас всё сказали.
А так даже хозяин фк" Чайки" говорит что в ЛЧ играть будет, а для этого сегодня чемпионом стать надо!!!
Так, что не задачи ставить смешные, а клуб с колен подымать надо!!!
🏅🏅🏅🏅🏅🏅 6 чемпионатов России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Кубков России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆 🏆 7 Супер Кубков России
Кубок УЕФА
21 титул.
🏅🏅🏅🏅🏅🏅 6 чемпионатов России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Кубков России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆 🏆 7 Супер Кубков России
Кубок УЕФА
21 титул.
"Пусть организует Кубок Гинера.
И выигрывает его."
Я так понял, что Кубок Галицкого ( в прошлом Магнита) уже навечно висит на шее у быков вместо колокольчика и другим можно не беспокоиться?
"Пусть организует Кубок Гинера.
И выигрывает его."
Я так понял, что Кубок Галицкого ( в прошлом Магнита) уже навечно висит на шее у быков вместо колокольчика и другим можно не беспокоиться?
Так что на словах можно говорить всё что угодно, а на деле доказать будет сложно...
Так что на словах можно говорить всё что угодно, а на деле доказать будет сложно...
И выигрывает его
И выигрывает его