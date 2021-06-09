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Гинер: «У ЦСКА одна задача — стать чемпионами»

вчера, 16:07

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о задачах московской команды на следующий сезон.

Мы ставим задачи перед клубом. Передо мной, как руководителем, перед тренерами, футболистами, уборщицами, селекционерами ставим задачу — стать чемпионами. У нас нет никакой другой цели и не будет никогда. «Давайте как-нибудь перебьемся» — это не про нас.

Ранее Соккер.ру подводил итоги минувшего сезона для ЦСКА.

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Все комментарии
Поц
Поц ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 21:14
Должны? Мы прощаем вам все долги.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 19:47
"Передо мной, как руководителем" - не обманывай себя :)
Байкал-38.
Байкал-38. ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 19:41, ред.
У каждого клуба есть забвения!!!
Посмотрите историю ЦСКА глубже, для примера возьмите историю Спартака!!!
Заслуги ЦСКА неоспоримы, но на сегодня это клуб середняк, который даже в зону еврокубков не попал.
Будем спорить? Думаю факты за нас всё сказали.
А так даже хозяин фк" Чайки" говорит что в ЛЧ играть будет, а для этого сегодня чемпионом стать надо!!!
Так, что не задачи ставить смешные, а клуб с колен подымать надо!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:32
Гинер такие задачи мог ставить раньше. Сейчас же "свадебный генерал" может только как шут за зарплату работать. Какое золото? ЦСКА в ближайшее время максимум за зону еврокубков бороться. Давайте смотреть реально на вещи, а не жить лозунгами!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:13
"удаётся"??? ДАЁТСЯ!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:12
Не скоро это случится,ибо все возможные ошибки совершены и устранять их будет трудно и долго.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 18:55
И будем чемпионами!!!!!!!!!
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 18:27
Удачи. РПЛ должна быть конкурентноспособной.
1-я конная
1-я конная ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 18:22
Пора уже 7-7-7 хотя бы сделать и новый сезон отличная для этого возможность
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 18:18
Мы опять должны быть чемпионами.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:14
Остаётся надеется, удачи.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:42, ред.
У самого титулованного клуба России ЦСКА других задач быть и не может!!!

🏅🏅🏅🏅🏅🏅 6 чемпионатов России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Кубков России
🏆🏆🏆🏆🏆🏆 🏆 7 Супер Кубков России

Кубок УЕФА

21 титул.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:29
Legend 6Legend 6 54 / 468сегодня в 16:14
"Пусть организует Кубок Гинера.
И выигрывает его."
Я так понял, что Кубок Галицкого ( в прошлом Магнита) уже навечно висит на шее у быков вместо колокольчика и другим можно не беспокоиться?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:25
Так и должно быть.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:25
"Всем миром" тянут его за уши, аж треск стоит и все туда же.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 16:49
Добрый день,с прошлого месяца в команде остались игроки,которые будут играть на Евро,но значок у них клуба ,а не сборной,если их оставить очки будут начисляться?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:49
Состав нужен под чемпионство, три года не можем купить путёвого нападающего.
1-я конная
1-я конная ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:28
    drug01
    drug01
    вчера в 16:23
    Долго ждать придется
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:22
    Что характерно: президент ЦСКА гинер, уже не владелец клуба. Что касается чемпионства, то все желают им стать а удаётся только одному клубу. А ЦСКА шестой, и не факт что будет на следующий сезон лучше.
    Так что на словах можно говорить всё что угодно, а на деле доказать будет сложно...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:21
    Ждём обновлённую команду !!! Удачи и больших Успехов ЦСКА с нового сезона !!!
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 16:14
    Пусть организует Кубок Гинера.
    И выигрывает его
    beefs
    beefs
    вчера в 16:08
    задача то есть, но ее еще нужно решить...
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