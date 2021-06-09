ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Гинер: «Успехом для нашей сборной будет выход из группы»

вчера, 13:36

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.

Я считаю, что успехом для нашей сборной будет выход из группы.

Ранее первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Все новости
Сутормин: «Футбольная мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира»
Вчера, 23:55 Комментарии9
Салихова: «Если Фонсека возглавит „Тоттенхэм“, буду болеть за „шпор“»
Вчера, 23:45 Комментарии5
Дюков: «Увидели определённые политические посылы в форме сборной Украины»
Вчера, 21:57
Путин высказался о форме сборной Украины на Евро-2020
Вчера, 21:02
Жена Дюпина: «Мой муж стоит на воротах лучше всех в мире»
Вчера, 20:01 Комментарии20
Президент РФС рассказал о задачах сборной России на Евро-2020
Вчера, 18:52 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
minai
minai
вчера в 23:38
Ну да. Будет битва с финнами за возможный выход из группы.
Red blu
Red blu
вчера в 18:12
За выход из группы еще придется побороться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:03
Выход из группы может стать супер успехом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:46
Что вполне реально и возможно
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
вчера в 15:39
Это вряд ли...
112910415
112910415
вчера в 14:37
и достичь его нелегко будет
ОПС
ОПС
вчера в 13:58
Будем надеяться на лучшее.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:49, ред.
Вряд ли это случится. Наши ожидания – наши проблемы, Аршавин был прав.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:44
Вот тут с гинером не поспоришь, слишком сильная для нашей сборной группа подобралась.
Бельгийцы одни из претендентов на победу вообще, датчане тоже не подарок. Да ещё играть с ними на выезде. Так что выход из группы будет хорошим результатом, хотя бы с третьего места. А дальше решит жеребьёвка или сетка.
Пусть нашим ребятам повезёт...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:42
Лишь бы все три матча не проиграли.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:40
Да все об этом говорят и знают !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100