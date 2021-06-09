Гинер: «Успехом для нашей сборной будет выход из группы»

Канте — очевидный претендент на «Золотой мяч». Нголо может стать недосягаемым по итогам Евро-2020 И улыбка тут совсем ни при чем.

От стильной «Фиорентины» до ужасной «Перуджи». Лучшие и худшие формы в истории Серии А Давайте вспомним самые культовые формы Серии А за последнее время.

Родоначальники, которые никогда не выигрывали Евро. Талантливая сборная Англии идёт за мечтой У «Трех Львов» всегда были сильные футболисты. Как и сильные разочарования.