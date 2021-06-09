Гинер: «Успехом для нашей сборной будет выход из группы»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.
Я считаю, что успехом для нашей сборной будет выход из группы.
Ранее первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Бельгийцы одни из претендентов на победу вообще, датчане тоже не подарок. Да ещё играть с ними на выезде. Так что выход из группы будет хорошим результатом, хотя бы с третьего места. А дальше решит жеребьёвка или сетка.
Пусть нашим ребятам повезёт...
Бельгийцы одни из претендентов на победу вообще, датчане тоже не подарок. Да ещё играть с ними на выезде. Так что выход из группы будет хорошим результатом, хотя бы с третьего места. А дальше решит жеребьёвка или сетка.
Пусть нашим ребятам повезёт...