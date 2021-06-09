Шунин заявил, что накануне Евро-2020 не читает критических отзывов

Вратарь сборной России признался, что не читает критических отзывов о себе и о команде накануне старта Евро-2020.

Я сейчас не читаю ничего, стараюсь концентрироваться только на подготовке. Конечно, есть люди, которые считают одно, другие — иначе. Моя задача — подготовиться, чтобы выйти и показать свой максимум.

Волнение? Все когда-то происходит в первый раз, но это шанс проявить себя и помочь команде.