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Шунин заявил, что накануне Евро-2020 не читает критических отзывов

вчера, 14:05

Вратарь сборной России Антон Шунин признался, что не читает критических отзывов о себе и о команде накануне старта Евро-2020.

Я сейчас не читаю ничего, стараюсь концентрироваться только на подготовке. Конечно, есть люди, которые считают одно, другие — иначе. Моя задача — подготовиться, чтобы выйти и показать свой максимум.

Волнение? Все когда-то происходит в первый раз, но это шанс проявить себя и помочь команде.

Ранее защитник сборной России Игорь Дивеев поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2020.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
вчера в 18:20
Правильно просто делай свою работу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:00
Лучше прессу вообще не читать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:53
Не все подряд надо читать.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:21
Он вообще умеет читать?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 14:58
Шунин просто плакса, даже по его лицу видно.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 14:52
Роналду же наоборот, питается критикой, что мотивирует его всю карьеру. Понимаю, дикое сравнение, Роналду и Шунин))
Просто факт
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 14:48
Удачи Антону, это первый и последний шанс (основным голкипером) на большом турнире за сборную, надеюсь он прыгнет выше головы, как наши на Евро 2008, мотивация должна быть колоссальна
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:46
Конечно же Шунин лукавит, говоря что ничего не читает об отзывах игры нашей сборной в общем и о своей в частности. Другое дело, как он на это всё реагирует и психологически готовиться к предстоящим матчам. Самое главное для него сейчас это поддержка тренерского штаба, команды и болельщиков до начала и во время игр. Критиковать и оценивать будем после, если будет за что. И в то же время должен помнить, что в случае неудачи первыми придётся отвечать Главному тренеру и ему, а потом уже разделить степень ответственности на всю команду.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 14:34
Правильно, нет смысла читать их до вашего выступления, после Евро будет в сто раз больше)

Опытный грибник тоже не будет искать грибы по одному, если знает, что где-то есть огромная поляна, где он может наполнить корзинку целиком.
David Young
David Young ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 14:27
Откуда у вас такая же уверенность в этом? Точно мы знать не можем.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:24
Врешь ты все. И читаешь, и переживаешь...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:18
Сейчас любой отзыв об объективных шансах на успех России, хотя бы на выход из группы, выглядит как критический, чтобы что-то показать надо прыгнуть выше головы.
Mangur
Mangur
вчера в 14:11
Разумно.Диванных экспертов типа Уткина и Аршавина у нас много .Да и школоты сопливой выигрывавшей все чемпионаты Мира сидя в телефоне достаточно.Удачи вам парни. Главное не победы,главное отсутствие безвольных поражений. Ждём хорошей игры.
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