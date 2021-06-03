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ЦСКА сыграет с «Копенгагеном» на сборах в Австрии

сегодня, 17:18

ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Копенгагеном» на сборах в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба датского клуба.

Встреча пройдёт 5 июля.

Вылет «армейцев» в Австрию запланирован на 16 июня. ЦСКА проведет два сбора в Бад-Тацмансдорфе, где уже проводил подготовку в 2018 году. Перед этим 14-15 июня игроки пройдут медосмотр в Москве.

Ранее стало известно, что акции ЦСКА выросли, несмотря на непопадание клуба в еврокубки.

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Все комментарии
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 18:45, ред.
    cska1948
    cska1948 ответ 1-я конная (раскрыть)
    сегодня в 18:25
    Хорошо если так!
    1-я конная
    1-я конная ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 18:18
    Не будет. Он до начала Евро и на базу возвращается:

    «ЦСКА начнет подготовку к сезону 16 июня, у меня есть обязательства перед клубом. Так что я точно не смогу остаться в сборной до конца Евро. Может, я смогу остаться до первого матча с Англией и уехать после этого. Мне нужно услышать, что скажут в клубе, а потом я поговорю с Даличем. Я точно не смогу остаться со сборной до конца Евро», — цитирует наставника Sportske Novosti.
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 18:16, ред.
    Я не понимаю, что за контракт у Олича с ЦСКА, если он на Евро 20 будет работать со сборной Хорватии, а клуб без гл. тренера едет на сборы, без гл. тренера будет проводить товарищеские игры? Он что вначале сезона ОПЯТЬ будет знакомится с командой? А нам ОПЯТЬ будут говорить: дайте Оличу время, чтобы он УЖЕ ЗИМОЙ провёл полноценный сбор с командой?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 18:10
    ЦСКА должен отомстить датчан за наших болельщиков.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 17:36
    Копенгаген это датский ЦСКА.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:31
    Копенгаген любит играть с нашими...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 17:31
    До 5-го июля ещё много времени пройдёт, будут и другие тренировочные игры. Ждём информацию.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 17:23
    Состав в студию !!!
    beefs
    beefs
    сегодня в 17:20
    это хороший спаринг...
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