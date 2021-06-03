ЦСКА сыграет с «Копенгагеном» на сборах в Австрии

ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Копенгагеном» на сборах в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба датского клуба.
Встреча пройдёт 5 июля.
Вылет «армейцев» в Австрию запланирован на 16 июня. ЦСКА проведет два сбора в Бад-Тацмансдорфе, где уже проводил подготовку в 2018 году. Перед этим 14-15 июня игроки пройдут медосмотр в Москве.
Ранее стало известно, что акции ЦСКА выросли, несмотря на непопадание клуба в еврокубки.
«ЦСКА начнет подготовку к сезону 16 июня, у меня есть обязательства перед клубом. Так что я точно не смогу остаться в сборной до конца Евро. Может, я смогу остаться до первого матча с Англией и уехать после этого. Мне нужно услышать, что скажут в клубе, а потом я поговорю с Даличем. Я точно не смогу остаться со сборной до конца Евро», — цитирует наставника Sportske Novosti.
«ЦСКА начнет подготовку к сезону 16 июня, у меня есть обязательства перед клубом. Так что я точно не смогу остаться в сборной до конца Евро. Может, я смогу остаться до первого матча с Англией и уехать после этого. Мне нужно услышать, что скажут в клубе, а потом я поговорю с Даличем. Я точно не смогу остаться со сборной до конца Евро», — цитирует наставника Sportske Novosti.