ЦСКА сыграет с «Копенгагеном» на сборах в Австрии

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сегодня, 17:18

ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Копенгагеном» на сборах в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба датского клуба.

Встреча пройдёт 5 июля.

Вылет «армейцев» в Австрию запланирован на 16 июня. ЦСКА проведет два сбора в Бад-Тацмансдорфе, где уже проводил подготовку в 2018 году. Перед этим 14-15 июня игроки пройдут медосмотр в Москве.