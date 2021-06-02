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Урунов начнёт сборы со «Спартаком-2»

сегодня, 19:48

Полузащитник Остон Урунов вернётся в «Спартак».

Как сообщается, хавбек начнёт подготовку к новому сезону со второй командой «Спартака». Вторую половину прошлого сезона Урунов провёл в «Уфе» на правах аренды.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:04
Сломали в спартаке карьеру парню.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:43
Головокружительная карьера главной футбольной надежды Узбекистана.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:36
Лишь бы зарплату платили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:35
Теперь в Спартаке 2 будет королём! 🤣😜
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ошалевший (раскрыть)
сегодня в 20:33
Мне как то по барабану , пусть хоть в Спартак - 8 уходит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:25
Ничего себе....
"Спартаков" оказывается несколько...
ошалевший
ошалевший ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:10
не беспокойся,в аренду уйдёт
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:04
Скоро в ЛФЛ окажется...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:01
Играл парень в Уфе , хорошо играл , но дядя Шамиль решил подзаработать на пареньке, а в итоге сначала лавка, теперь вот Спартак -2. Так и угробят талантливого паренька. Жаль, а ведь большие надежды парень подавал, теперь вот зачахнет.
Не все полезно, что краснеет.
Всем здоровья.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:59
Зарема всё таки уговорила Лёню отомстить Шамилю (Газизов).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:57
Неужто Газизов отпустит?
1bear
1bear
сегодня в 19:52
падение всё ниже и ниже
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:51
Наследие шамиля
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