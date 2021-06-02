Урунов начнёт сборы со «Спартаком-2»

Полузащитник Остон Урунов вернётся в «Спартак».
Как сообщается, хавбек начнёт подготовку к новому сезону со второй командой «Спартака». Вторую половину прошлого сезона Урунов провёл в «Уфе» на правах аренды.
Полузащитник Остон Урунов вернётся в «Спартак».
Как сообщается, хавбек начнёт подготовку к новому сезону со второй командой «Спартака». Вторую половину прошлого сезона Урунов провёл в «Уфе» на правах аренды.
"Спартаков" оказывается несколько...
"Спартаков" оказывается несколько...
Не все полезно, что краснеет.
Всем здоровья.
Не все полезно, что краснеет.
Всем здоровья.