ГлавнаяНовостиБизнес и ничего личногоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Акции ЦСКА выросли, несмотря на непопадание клуба в еврокубки

сегодня, 11:11

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что стоимость акций ЦСКА за последний год увеличилась.

ВЭБ.РФ является основным акционером ЦСКА.

Сезон прошел, к сожалению, так, как прошел. Как акционеры — мы довольны, стоимость акций клуба увеличилась. В этом плане с точки зрения бизнеса — все неплохо. Но у нас накопленная настороженная эмоция в плане результатов — мы хотим, чтобы ЦСКА побеждал.

По итогам сезона РПЛ ЦСКА занял шестое место и не попал в еврокубки.

Все новости
Роналду откроет новый отель в Мадриде
Вчера, 18:13 Комментарии11
Официально«Газпром» будет спонсором двух следующих чемпионатов Европы
19 мая Комментарии9
Дзюба стал лицом известного бренда
14 мая ФотоКомментарии25
СлухиКонор Макгрегор может приобрести «Селтик»
10 мая Комментарии14
Глейзеры не собираются продавать «Манчестер Юнайтед»
04 мая Комментарии9
Клубы, вышедшие из Суперлиги, не должны платить штраф банку JP Morgan
29 апреля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
129856
129856
сегодня в 13:00, ред.
Полное вранье. Аналогично тому, как растет популярность вора Шувалова.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 12:36
Не интересно.🤫.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 12:35
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 12:32
    Как только Гинера убрали - так сразу и акции поднялись.
    Еще бы Онопку убрать и сразу в Еврокубки !
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 12:15, ред.
    Ничего удивительного что акции ЦСКА растут, ЦСКА это мировой бренд.

    Логотип московского ЦСКА вошел в рейтинг самых красивых эмблем футбольных клубов мира. Список был составлен изданием The Sun. Эмблема ЦСКА заняла 9-е место.
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 12:04
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      сегодня в 11:46
      Букмекеры редко ошибаются иначе они бы разорились.
      Стоимость акций растёт, значит они знают то, что не знаем мы. Новость обнадёживает.))
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 11:44
      Результаты ухудшились , а стоимость акций возросла - парадокс.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 11:37
      РПЛ и Бизнес по-русски страшная смесь....
      Если завтра ЦСКА упадёт в ФНЛ то стоимость акций подскочит до заоблачных показателей...
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 11:23
      Т. Драйзер: "Финансист"!
      Mekail
      Mekail
      сегодня в 11:21
      Сегодня повысились завтра могут и упасть...
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 11:18
      Ну и хорошо) Отдохнут больше
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100