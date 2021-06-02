Акции ЦСКА выросли, несмотря на непопадание клуба в еврокубки

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что стоимость акций ЦСКА за последний год увеличилась.
ВЭБ.РФ является основным акционером ЦСКА.
Сезон прошел, к сожалению, так, как прошел. Как акционеры — мы довольны, стоимость акций клуба увеличилась. В этом плане с точки зрения бизнеса — все неплохо. Но у нас накопленная настороженная эмоция в плане результатов — мы хотим, чтобы ЦСКА побеждал.
По итогам сезона РПЛ ЦСКА занял шестое место и не попал в еврокубки.
Хи-хи ... таких брендов как грязи в Европе , вот например Лудогорец - вот это настоящий мировой бренд - тем более Лудогорец - ЦСКА 5 - 1 !
Хи-хи ... таких брендов как грязи в Европе , вот например Лудогорец - вот это настоящий мировой бренд - тем более Лудогорец - ЦСКА 5 - 1 !
Еще бы Онопку убрать и сразу в Еврокубки !
Еще бы Онопку убрать и сразу в Еврокубки !
Логотип московского ЦСКА вошел в рейтинг самых красивых эмблем футбольных клубов мира. Список был составлен изданием The Sun. Эмблема ЦСКА заняла 9-е место.
Логотип московского ЦСКА вошел в рейтинг самых красивых эмблем футбольных клубов мира. Список был составлен изданием The Sun. Эмблема ЦСКА заняла 9-е место.
ЦСКА избежал позора в Еврокубках, вот и выросли акции.
ЦСКА избежал позора в Еврокубках, вот и выросли акции.
Стоимость акций растёт, значит они знают то, что не знаем мы. Новость обнадёживает.))
Стоимость акций растёт, значит они знают то, что не знаем мы. Новость обнадёживает.))
Если завтра ЦСКА упадёт в ФНЛ то стоимость акций подскочит до заоблачных показателей...
Если завтра ЦСКА упадёт в ФНЛ то стоимость акций подскочит до заоблачных показателей...