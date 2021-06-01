Роналду откроет новый отель в Мадриде

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прилетел в Мадрид.
7 июня португалец будет участвовать в открытии своего нового отеля сети «Pestana CR7 Lifestyle Hotels». Отель расположен на улице Гран-Виа, которая является одной из самых оживлённых улиц Мадрида. Отель имеет десять этажей и 168 номеров. Роналду вложил в постройку около 13 млн евро.
Ранее Криштиану купил машину за 1,6 млн евро, которая выпущена всего в 499 экземплярах.
Но Мастеру казалось, что он может сделать ещё лучше. Это стало его мечтой - сделать так, чтобы стать лучше самого себя. Год за годом он улучшал свои методы, считая эволюцию лучшим развитием нежели революция. Ведь он знал, что он лучше всех, что ему не нужно ни под кого подстраиваться, а нужно просто улучшить себя и прийти к своей мечте...
Но как бы не улучшал себя Мастер, Лига Чемпионов от него была так же далека, как и раньше. Её выигрывали те, кто не боялся меняться, кто пробовал что-то новое, кто подстраивался под неё. Развитие невозможно без новых идей, без смелых экспериментов и без боязни себя изменить. Поэтому Гвардиола год за годом и дальше будет идти за своей мечтой, стремясь отточить свою философию до блеска, но никогда до неё не дойдёт...если не изменит себя.
Извините, что влез в дискуссию, но в Конкурсе Прогнозов, как и в Лиге Чемпионов, правила едины для всех. И если кто-то проходит до более поздних стадий, а у вас не получается, то проблема не в правилах - измените себя, свой подход, и тогда ваше участие в КП завершится с сияющими от радости победы глазами, а гардероб пополнится новой одеждой с фирменной символикой сайта. Меняясь, вы достигните этого быстрее, чем Мастер, постоянно улучшающий свою тактику, надеющийся на эволюционный процесс.
Но Мастеру казалось, что он может сделать ещё лучше. Это стало его мечтой - сделать так, чтобы стать лучше самого себя. Год за годом он улучшал свои методы, считая эволюцию лучшим развитием нежели революция. Ведь он знал, что он лучше всех, что ему не нужно ни под кого подстраиваться, а нужно просто улучшить себя и прийти к своей мечте...
Но как бы не улучшал себя Мастер, Лига Чемпионов от него была так же далека, как и раньше. Её выигрывали те, кто не боялся меняться, кто пробовал что-то новое, кто подстраивался под неё. Развитие невозможно без новых идей, без смелых экспериментов и без боязни себя изменить. Поэтому Гвардиола год за годом и дальше будет идти за своей мечтой, стремясь отточить свою философию до блеска, но никогда до неё не дойдёт...если не изменит себя.
Извините, что влез в дискуссию, но в Конкурсе Прогнозов, как и в Лиге Чемпионов, правила едины для всех. И если кто-то проходит до более поздних стадий, а у вас не получается, то проблема не в правилах - измените себя, свой подход, и тогда ваше участие в КП завершится с сияющими от радости победы глазами, а гардероб пополнится новой одеждой с фирменной символикой сайта. Меняясь, вы достигните этого быстрее, чем Мастер, постоянно улучшающий свою тактику, надеющийся на эволюционный процесс.