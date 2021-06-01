Роналду откроет новый отель в Мадриде

1622560398

сегодня, 18:13

Нападающий «Ювентуса» прилетел в Мадрид.

7 июня португалец будет участвовать в открытии своего нового отеля сети «Pestana CR7 Lifestyle Hotels». Отель расположен на улице Гран-Виа, которая является одной из самых оживлённых улиц Мадрида. Отель имеет десять этажей и 168 номеров. Роналду вложил в постройку около 13 млн евро.

Ранее Криштиану купил машину за 1,6 млн евро, которая выпущена всего в 499 экземплярах.