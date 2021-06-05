ГлавнаяНовостиБизнес и ничего личногоСуперлига

Английские клубы попросят Переса распустить проект по созданию Суперлиги

05 июня 2021, 11:39

Как сообщает источник, шесть английских клубов попросят главу Суперлиги и президента «Реала» Флорентино Переса расформировать компанию, которая была создана для запуска нового турнира.

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм» обратятся к Пересу с официальной просьбой в ближайшие дни. В случае отказа руководители английских клубов могут рассмотреть вариант с обращением в суд.

Недавно УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Дело было возбуждено в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы УЕФА. В ответ руководители клубов обратились в Европейский суд с иском к ФИФА и УЕФА из-за нарушения закона о конкуренции.

Все новости
Акции ЦСКА выросли, несмотря на непопадание клуба в еврокубки
02 июня Комментарии20
Роналду откроет новый отель в Мадриде
01 июня Комментарии13
Официально«Газпром» будет спонсором двух следующих чемпионатов Европы
19 мая Комментарии9
Дзюба стал лицом известного бренда
14 мая ФотоКомментарии24
СлухиКонор Макгрегор может приобрести «Селтик»
10 мая Комментарии14
Глейзеры не собираются продавать «Манчестер Юнайтед»
04 мая Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 21:19
Перес неудачник Лиги
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Feanor1993 (раскрыть)
вчера в 20:45
Они точно не бесполезные, особенно как строится молодое поколение Динамо
Тамбов изначально был убогим проектом, когда команда играла в другом городе
Feanor1993
Feanor1993 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 18:53
То есть вы отвергаете суперлигу, но вышеупомянутые мною клубы списали, как бесполезные?)
Feanor1993
Feanor1993 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 18:25
Вы ошиблись, Сэр.
Feanor1993
Feanor1993 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 18:24
Вот и я про тоже. Зря с ними изначально связывались.
sir_Alex
sir_Alex ответ Feanor1993 (раскрыть)
вчера в 15:53
Привет, Княже! Я думаю, не за горами этот день.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 06:12
И какие же турниры придумал Спартак?)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
05 июня в 21:27
    cska1948
    cska1948 ответ Feanor1993 (раскрыть)
    05 июня в 20:19
    "...Четвёртое - футбол это не только возня на поле, а и огромные клубные структуры за его пределами. Миллионы сотрудников, которым нужно платить зарплату и которые страдают от снижения уровня жизни..."
    --------------------
    Во вас понесло! Ещё круче чем О.Бендера с проектом о Нью-Васюках!
    3ton
    3ton ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    05 июня в 19:48, ред.
    А кто по вашему мнению эти клубы ? Середняки ?
    Эти клубы одни из популярных в Мире с армией фанатов , с кучей выигранных трофеев и с кучей мировых звезд.
    У этих клубов богатая история .
    Топ- клуб это не сегодня ты играешь хорошо - это полученное звание годами и игрой и наличием звёзд.
    Клубы которые сегодня играют плохо , будут стремится обратно на вершину , а не ждать чуда годами , что соберётся хороший состав .
    Эти клубы всегда в фаворитах турниров
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Feanor1993 (раскрыть)
    05 июня в 18:54
    Им нет , им все равно , а вот клубам ежегодно участвующим в еврокубках нет
    juvenale
    juvenale ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    05 июня в 18:53
    а причем тут как они закончили свои чемпионаты?ну возьми тогда за последние 10 лет...а потом узнай какие клубы в этих странах самые популярные и титулованные....и да в суперлиге должны были играть по 4 самых важных клуба всех стран,а потом подумай почему там наполи нет
    juvenale
    juvenale ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    05 июня в 18:50
    что значит выше чем лч?это совсем другой турнир с более выгодными условиями.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Incredulous (раскрыть)
    05 июня в 18:41
    Потому что я несколько десятков лет смотрю ЛЧ и рад!!! А клубы суперлиги пущай идут куда подальше!
    Incredulous
    Incredulous ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    05 июня в 18:37
    Так почему у тебя вопросы к клубам, а не к УЕФА? Ведь это всё происходит под покровительством УЕФА. Именно УЕФА несёт ответственность за турниры проводимые ими, и за судейство в этих турнирах. Почему же они никого не наказывают за это? Может потому что они имеют с этого прибыль?
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
    05 июня в 18:34
    А когда командного уровня нет то и приходится придумывать турниры чтобы подбить бабла!)
    bn20
    bn20
    05 июня в 18:33
    Расформировать надо эту суперлигу и этих троих шантажистов, футбол будет только чище.
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    05 июня в 18:32
    Хотят распустить, пусть подарят по одному топ игроку каждый клуб реалу и барсе. И пускай выходят😁😁
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    05 июня в 18:23
    Это не имеет значения, не важно своего вырастили или приобрели, важен командный уровень.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
    05 июня в 18:22, ред.
    А сколько в Реале или в Барсе испанцев, и это я не спрашиваю про воспитанников?!
    Там все местные, или все таки как Рафаэль из Мартиники, Куртуа из Генка, Франсишку из Браги?! Сколько Реал и Барса имеют своих воспмитанников чтобы можно было смело сказать что мы 'суперклуб?! Верните игроков где взяли и посмотрим на те команда с вами в очных встречах?!
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    05 июня в 18:11
    А как они закончили? Все в топ-4. Кроме того, в суперлиге заиграны и чемпионы Атлетико, Интер, МС, есть и Милан и другие, но они же сами заднюю дали.
    Все клубы-основатели это однозначно супер-клубы.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ 3ton (раскрыть)
    05 июня в 17:52
    Есть Лига, называется ЛЧ! Зачем что то придумывать?! Не устраивает?! Исключайтесь и придумывайте разные суперлиги! Но ведь не хотите, и там и там укусить хотите! Но меня одно добивает, почему клубы основатели решили сто они "СУПЕРКЛУБЫ"?! Как Барса, Реал, Юве свои чемпионаты закончили?!
    3ton
    3ton ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    05 июня в 17:47
    Я немного Вашего вопроса немного не понял ))
    Не будет «Суперлиги» ну и ладно.
    Я не огорчусь , даже если Барсу исключат из ЛЧ.
    Все ровно буду за них болеть.
    Я помню время , когда Барса 6 место в чемпионате занимала . 🙂

    Ничего не создали , не сыграли , а делают цирк из всего этого .
    Ты хочешь больше денег заработать и знаешь как, а тебе запрещают или просто не идут на диалог 🙂
    УЕФА бы собрала членов «Суперлиги» и пришли к мнению , что не так и что надо делать , а не делать вот так 🙂
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ juvenale (раскрыть)
    05 июня в 17:42
    Дык с какого перепугу тот же Юве решил что он топ-клуб и он выше чем ЛЧ?! Чего не Наполи, Аталанта, Интер или Милан?! Кто вам это сказал?!
    juvenale
    juvenale ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    05 июня в 17:37
    так играйте)кто ж вам запрещает))нац чемпы никуда не денутся)лч останется и условный Спартак будет там играть и получать млн 40 за участие))всем плюсы
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Feanor1993 (раскрыть)
    05 июня в 17:37
    Так зачем тогда в суперлиге английские клубы?!)
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ 3ton (раскрыть)
    05 июня в 17:36
    Ну так просто ответь на один вопрос: Барса сейчас не в лучшем состоянии, и если не попадет в суперлигу ты будешь рад?!
    Feanor1993
    Feanor1993 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    05 июня в 17:31
    Нет, не правильно вы поняли. Скажу проще - "Муж и жена - одна сатана"
    Так понятнее?)
    3ton
    3ton ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    05 июня в 17:30
    Скорее «суперлига» не нужна Вам, а большинство только за.
    Это можно спокойно доказать цифрами просмотра ТОП-матчей в Европе.
    Создали Евролигу , где есть постоянные члены этого турнира .
    Все довольны , всем все нравится .
    Сейчас идёт слух , что Евролигу вообще закроют и будет по типу НБА .
    Недавно смотрел НХЛ Колорадо - Вегас , получилось так , что только с 3его периода .
    Какой же классный хоккей в НХЛ и нестандартное действия хоккеистов.
    Одно удовольствие смотреть на это .
    А почему так ?
    Потому что собраны сильнейшие хоккеисты в одной лиге , а не разбросаны по странам.
    Где нет проходных матчей и даже аутсайдер не даст тебе отдохнуть .
    + хоккеисткам приходится что-то выдумывать на льду , чтобы обыграть соперника .
    А вот представьте «Суперлигу» лучшие из лучших.
    Каждое очко на вес золота
    Футболисты что-то придумывают нестандартное , чтобы обыграть соперника .
    Рост уровня футбола , которому не будет предела
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Feanor1993 (раскрыть)
    05 июня в 17:29
    Мне тоже тяжело!) Но как понял во всем уже виноваты англичане а не УЕФА?!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100