Английские клубы попросят Переса распустить проект по созданию Суперлиги

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05 июня 2021, 11:39

Как сообщает источник, шесть английских клубов попросят главу Суперлиги и президента «Реала» Флорентино Переса расформировать компанию, которая была создана для запуска нового турнира.

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм» обратятся к Пересу с официальной просьбой в ближайшие дни. В случае отказа руководители английских клубов могут рассмотреть вариант с обращением в суд.