Английские клубы попросят Переса распустить проект по созданию Суперлиги

Как сообщает источник, шесть английских клубов попросят главу Суперлиги и президента «Реала» Флорентино Переса расформировать компанию, которая была создана для запуска нового турнира.
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм» обратятся к Пересу с официальной просьбой в ближайшие дни. В случае отказа руководители английских клубов могут рассмотреть вариант с обращением в суд.
Недавно УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Дело было возбуждено в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы УЕФА. В ответ руководители клубов обратились в Европейский суд с иском к ФИФА и УЕФА из-за нарушения закона о конкуренции.
Я уверен, что СЛ спасла бы футбол, а изжившее себя УЕФА должно отправится на свалку футбольной истории, ведь даже КЕЧ был в разы лучше.
Я уверен, что СЛ спасла бы футбол, а изжившее себя УЕФА должно отправится на свалку футбольной истории, ведь даже КЕЧ был в разы лучше.