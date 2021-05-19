«Газпром» будет спонсором двух следующих чемпионатов Европы

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19 мая 2021, 14:24

«Газпром» получил партнерские права на Евро-2020 и Евро-2024, Европейскую квалификацию к Евро-2024 на определенных рынках и финальные стадии Лиги Наций УЕФА 2021 и 2023 годов.

Помимо Лиги чемпионов, «Газпром», заключивший новое трехлетнее соглашение как партнер клубных турниров УЕФА , также получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА , финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА 2021–2024 годов.

Ранее сообщалось, что «Газпром» останется спонсором «Шальке».