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«Газпром» будет спонсором двух следующих чемпионатов Европы

19 мая 2021, 14:24

«Газпром» получил партнерские права на Евро-2020 и Евро-2024, Европейскую квалификацию к Евро-2024 на определенных рынках и финальные стадии Лиги Наций УЕФА 2021 и 2023 годов.

Помимо Лиги чемпионов, «Газпром», заключивший новое трехлетнее соглашение как партнер клубных турниров УЕФА, также получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА 2021–2024 годов.

Ранее сообщалось, что «Газпром» останется спонсором «Шальке».

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Источник: uefa.com
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antant1
antant1
19 мая в 17:35
Народное достояние Европы)
Zloi iron
Zloi iron
19 мая в 16:36
А кули,дома всё отлично, можно теперь и соседям помочь!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
19 мая в 16:26
Работягам сокращение зарплаты ждать ?
Lu4nik
Lu4nik ответ Аксинья (раскрыть)
19 мая в 16:12
ну хоть так))) а что делать?
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 15:44
А россияне потерпят, ну повысят цены на газ....в первый раз что ли???
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
19 мая в 15:32, ред.
В Ленобласти нет футбольных клубов (да и в Зените одни "понаехавшие"играют) а они деньги в Европу вкладывают чтобы в ответку получить санкции от евросоюза!)
Аксинья
Аксинья
19 мая в 14:33
Это хитрый тактический ход по вытягивание сборной России выше плинтуса ))
oFANATo
oFANATo
19 мая в 14:28
Вот куда уходят народные деньги.
Ironigor
Ironigor
19 мая в 14:26
В хате всё отлично, можно и бедной Европе помочь !!!
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