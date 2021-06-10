В ближайшее время Лунёв проведёт переговоры о новом контракте с «Зенитом»

Голкипер Андрей Лунёв обсудит новый контракт с «Зенитом».
Текущее соглашение вратаря с питерским клубом истекло в начале июня. В ближайшее время Лунёв проведёт финальные переговоры с «Зенитом», на которых станет ясно будущее голкипера.
У Лунёва есть варианты с продолжением карьеры в Серии А и Английской Премьер-Лиге.
А положа руку на сердце - сдал Андрей в последнее время. Не зря ходят слухи об интересе Зенита к Дюпину, Сафонову или Лантратову. Часть из них скорее всего утка, но дыма без огня не бывает. Лично я из этой троицы предпочёл бы Лантратова. Что будет на самом деле (и будет ли вообще) -увидим уже после Евро...
А положа руку на сердце - сдал Андрей в последнее время. Не зря ходят слухи об интересе Зенита к Дюпину, Сафонову или Лантратову. Часть из них скорее всего утка, но дыма без огня не бывает. Лично я из этой троицы предпочёл бы Лантратова. Что будет на самом деле (и будет ли вообще) -увидим уже после Евро...