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В ближайшее время Лунёв проведёт переговоры о новом контракте с «Зенитом»

сегодня, 16:01

Голкипер Андрей Лунёв обсудит новый контракт с «Зенитом».

Текущее соглашение вратаря с питерским клубом истекло в начале июня. В ближайшее время Лунёв проведёт финальные переговоры с «Зенитом», на которых станет ясно будущее голкипера.

У Лунёва есть варианты с продолжением карьеры в Серии А и Английской Премьер-Лиге.

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Все комментарии
1-я конная
1-я конная ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:31
Брайтон. Примерно уровень Зенита, но зарплата меньше - поэтому и остался
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
сегодня в 16:28
Жирный контракт выбьет и лавку протирать будет,все по схеме.
Project Pandora
Project Pandora ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 16:28, ред.
В решении данной проблемы удача несомненно необходима. У всех на соккере благополучие их клубов и сборной держится всегда именно на ней.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:27
Если ведёт переговоры с Зенитом - значит иностранные клубы весьма средней руки. И без гарантии постоянного места в составе.
А положа руку на сердце - сдал Андрей в последнее время. Не зря ходят слухи об интересе Зенита к Дюпину, Сафонову или Лантратову. Часть из них скорее всего утка, но дыма без огня не бывает. Лично я из этой троицы предпочёл бы Лантратова. Что будет на самом деле (и будет ли вообще) -увидим уже после Евро...
LOpp
LOpp
сегодня в 16:21
Андрей Лунев и Далер Кузяев подписывают новые контракты с Зенитом

ДСА
ДСА
сегодня в 16:18
Лучше чем в Зените нигде не будет.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:12
Более чем непонятное решение руководства и СерОжи! Хотя у них там всё так)))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:11
УДАЧИ в решении проблемы
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:07
Про Лунева уже все и забыли......
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