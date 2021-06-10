В ближайшее время Лунёв проведёт переговоры о новом контракте с «Зенитом»

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сегодня, 16:01

Голкипер обсудит новый контракт с «Зенитом».

Текущее соглашение вратаря с питерским клубом истекло в начале июня. В ближайшее время Лунёв проведёт финальные переговоры с «Зенитом», на которых станет ясно будущее голкипера.

У Лунёва есть варианты с продолжением карьеры в Серии А и Английской Премьер-Лиге.