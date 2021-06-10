«Урал» объявил об уходе Погребняка

Пресс-служба «Урала» объявила, что нападающий Павел Погребняк покидает команду.
У нападающего истёк срок соглашения с нашим клубом. Благодарим Павла за игру и голы в составе «Урала»! Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата.
В «Урале» Погребняк удостоился сравнения с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.
Ему удалось более чем достойно завершить карьеру. Не смотря на преклонный футбольный возраст, он продолжал вполне неплохо играть, в добавок был хорошим учителем для молодых футболистов Урала. Далеко не каждому футболисту удаётся это, а он ещё и нападающий. В этом он напоминает Златана Ибрагимовича, не смотря на сильную разницу в уровнях как между этими футболистами, так и между Серией A и РПЛ.
Павлу Погребняку ещё вполне по силам поиграть в каком-нибудь клубе ФНЛ или ПФЛ ещё год-два до завершения карьеры, если он захочет. Я вижу его тренером, возможно даже весьма хорошим. Посмотрим как сложится будущее одного из самых примечательных нападающих в истории Российской Федерации, думаю что оно будет связано с футболом.
Ему удалось более чем достойно завершить карьеру. Не смотря на преклонный футбольный возраст, он продолжал вполне неплохо играть, в добавок был хорошим учителем для молодых футболистов Урала. Далеко не каждому футболисту удаётся это, а он ещё и нападающий. В этом он напоминает Златана Ибрагимовича, не смотря на сильную разницу в уровнях как между этими футболистами, так и между Серией A и РПЛ.
Павлу Погребняку ещё вполне по силам поиграть в каком-нибудь клубе ФНЛ или ПФЛ ещё год-два до завершения карьеры, если он захочет. Я вижу его тренером, возможно даже весьма хорошим. Посмотрим как сложится будущее одного из самых примечательных нападающих в истории Российской Федерации, думаю что оно будет связано с футболом.