«Урал» объявил об уходе Погребняка

Пресс-служба «Урала» объявила, что нападающий покидает команду.

У нападающего истёк срок соглашения с нашим клубом. Благодарим Павла за игру и голы в составе «Урала»! Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата.