ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

«Урал» объявил об уходе Погребняка

сегодня, 15:47

Пресс-служба «Урала» объявила, что нападающий Павел Погребняк покидает команду.

У нападающего истёк срок соглашения с нашим клубом. Благодарим Павла за игру и голы в составе «Урала»! Отметим, что он очень профессионально относился к тренировкам и играм, что помогало нашей команде добиваться результата.

В «Урале» Погребняк удостоился сравнения с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

Все новости
СлухиВ ближайшее время Лунёв проведёт переговоры о новом контракте с «Зенитом»
Сегодня, 16:01 Комментарии9
Официально«Верона» объявила о продлении контракта с Велозу
Сегодня, 12:46 ФотоКомментарии3
ОфициальноЦСКА отдал Помазуна в аренду, продлив с ним контракт
Вчера, 15:12 Комментарии5
ОфициальноМарков — игрок тульского «Арсенала»
Вчера, 14:42 Комментарии3
СлухиКуадрадо близок к продлению контракта с «Ювентусом»
Вчера, 13:19 Комментарии2
Слухи«Интер» предложил Янгу контракт на год. Клуб дал на раздумья 48 часов
Вчера, 10:57 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Doping87
Doping87
сегодня в 16:49
Погребняк ушёл но обещал вернуться. Думаю карьеру он ещё не закончил.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 16:46
"Трансферная стоимость - 8 лямов евро. Повторяй за мной, брателло, Паша будет первым!" Во были времена...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:19
Значит повесит Паша бутсы на гвоздь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:16
Пора на пенсию Павлуше!
mat73
mat73
сегодня в 16:15
Вот уж не знаю, плакать или радоваться..
David Young
David Young
сегодня в 16:06
Карьера Павла Погребняка имела свои взлёты и падения, но в целом, по меркам российского футбола, он является действительно сильным нападающим.

Ему удалось более чем достойно завершить карьеру. Не смотря на преклонный футбольный возраст, он продолжал вполне неплохо играть, в добавок был хорошим учителем для молодых футболистов Урала. Далеко не каждому футболисту удаётся это, а он ещё и нападающий. В этом он напоминает Златана Ибрагимовича, не смотря на сильную разницу в уровнях как между этими футболистами, так и между Серией A и РПЛ.

Павлу Погребняку ещё вполне по силам поиграть в каком-нибудь клубе ФНЛ или ПФЛ ещё год-два до завершения карьеры, если он захочет. Я вижу его тренером, возможно даже весьма хорошим. Посмотрим как сложится будущее одного из самых примечательных нападающих в истории Российской Федерации, думаю что оно будет связано с футболом.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:55
Пора, пора Павлик ,пора на пенсию !!!
Всему своё время !!! Удачи тебе !!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:49
Как же так??)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100