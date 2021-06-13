Энрике: «Сборная Испании не является фаворитом Евро-2020»

Главный тренер сборной Испании поделился мыслями перед матчем 1-го тура группового этапа Евро-2020 против команды Швеции.

Мы не являемся фаворитами турнира. Главные фавориты — действующие чемпионы. Еще шесть или семь команд могут считать себя претендентами на этот трофей. Я рад, если люди причисляют нас к этой группе. Я принимаю этот груз ответственности. Наша игра в матче с португальцами еще сильнее меня мотивирует.

Интенсивность, которую я вижу на тренировках, заставляет полагать, что мы готовы к турниру. Я вижу, с какой отдачей ребята занимаются. Они здорово выкладываются, будь то матч 11 на 11 или игра с меньшим количеством человек. Как тренер я должен похвалить их и сказать: «Ребята, продолжайте в том же духе!»