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Энрике: «Сборная Испании не является фаворитом Евро-2020»

сегодня, 11:33
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями перед матчем 1-го тура группового этапа Евро-2020 против команды Швеции.

Мы не являемся фаворитами турнира. Главные фавориты — действующие чемпионы. Еще шесть или семь команд могут считать себя претендентами на этот трофей. Я рад, если люди причисляют нас к этой группе. Я принимаю этот груз ответственности. Наша игра в матче с португальцами еще сильнее меня мотивирует.

Интенсивность, которую я вижу на тренировках, заставляет полагать, что мы готовы к турниру. Я вижу, с какой отдачей ребята занимаются. Они здорово выкладываются, будь то матч 11 на 11 или игра с меньшим количеством человек. Как тренер я должен похвалить их и сказать: «Ребята, продолжайте в том же духе!»

Ранее футболисты сборной Испании прошли вакцинацию от COVID-19.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:00
Скромность украшает человека...
ProKop92
ProKop92
сегодня в 11:41
Не главные, но одни из главных
beefs
beefs
сегодня в 11:38
скромняга, а сам думает иначе....
Mangur
Mangur
сегодня в 11:35
Посмотрим. Шведы могут устроить сюрприз
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