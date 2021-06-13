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Шевченко: «С уважением относимся к голландцам, но мы хорошо их изучили»

сегодня, 10:30
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб УкраинаУкраина22:00 Не начался

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко порассуждал о предстоящем матче против Нидерландов в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

Настроение у нас отличное. Все хорошо. Наконец-то этот праздник футбола начинается и для нас. Здесь великолепная атмосфера. Всех поздравляю с открытием. Нас ждет очень хорошая игра.

Нидерланды — очень интересная команда, с отличными исполнителями. Эта команда может менять свою схему игры и настроена на атакующий футбол. Конечно, у них есть большое преимущество, так как они играют дома. Поддержка зрителей, естественно, будет чувствоваться.

Для нас это очень важная игра. Команда к ней готова. Мы должны сыграть свою идеальную игру. Мы с уважением относимся к голландцам, но мы хорошо их изучили. У нас на каждую игру отдельный план, мы знаем их сильные и слабые стороны. Надеемся, что завтра сыграем отличный матч и сможем добиться положительного результата.

Ранее стало известно, что матч с Украиной пропустит защитник Матийс де Лигт.

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Все комментарии
aventure61
aventure61
сегодня в 11:21
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 11:21
    Значит поболеем за голландцев.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 11:07
    а те их и познали.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 11:06
      juchok
      juchok
      сегодня в 10:59
      Давай, Андрей! Верю в команду!
      CSKA2012
      CSKA2012
      сегодня в 10:59
      Слава Футболу, Шевченко - слава )))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 10:58
      Наши тоже бельгийцев хорошо знали...
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      сегодня в 10:47
      Удачи украинцам, у них интересная сборная
      Тень Отца
      Тень Отца
      сегодня в 10:43
      Слава футболу, Андрей Николаевич!)
      ProKop92
      ProKop92
      сегодня в 10:35
      Удачи Украине! В любом случае, за их игрой будет интереснее смотреть, чем за "игрой"... ну вы поняли
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