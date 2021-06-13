Шевченко: «С уважением относимся к голландцам, но мы хорошо их изучили»

Главный тренер сборной Украины порассуждал о предстоящем матче против Нидерландов в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

Настроение у нас отличное. Все хорошо. Наконец-то этот праздник футбола начинается и для нас. Здесь великолепная атмосфера. Всех поздравляю с открытием. Нас ждет очень хорошая игра.

Нидерланды — очень интересная команда, с отличными исполнителями. Эта команда может менять свою схему игры и настроена на атакующий футбол. Конечно, у них есть большое преимущество, так как они играют дома. Поддержка зрителей, естественно, будет чувствоваться.

Для нас это очень важная игра. Команда к ней готова. Мы должны сыграть свою идеальную игру. Мы с уважением относимся к голландцам, но мы хорошо их изучили. У нас на каждую игру отдельный план, мы знаем их сильные и слабые стороны. Надеемся, что завтра сыграем отличный матч и сможем добиться положительного результата.