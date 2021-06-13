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«Одним матчем турнир не выиграть». Кейн — перед встречей с Хорватией

сегодня, 10:40
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватия16:00 Не начался

Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился ожиданиями от матча Евро-2020 с Хорватией.

Само собой, если начнем турнир с победы, то это обеспечит нам хорошие позиции перед игрой с Шотландией. И все же это продолжительный турнир, и одним матчем его не выиграть. Надо набраться терпения, гнуть свою линию. Думаю, мы достаточны сильны, чтобы выйти из группы.

Хорватия – прекрасная сборная с богатым опытом. У нее много фантастических футболистов, которые играют в ведущих клубах и топовых матчах. Одолеть такую команду сложно, но мы считаем, что нам это более чем по силам, если выполним все то, над чем работали в атаке, обороне и при стандартных положениях.

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер сборной Хорватии.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:09
Тут не только ничейкой попахивает, но выигрыш Хорват запросто может случится...
ProKop92
ProKop92
сегодня в 10:47
Абсолютно точно, что легко Англии не будет! Хорваты далеко не подарок.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:42
Это ещё бабка на двое сказала. Хорватов надо ещё выиграть !!!
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