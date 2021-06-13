«Одним матчем турнир не выиграть». Кейн — перед встречей с Хорватией

Капитан сборной Англии поделился ожиданиями от матча Евро-2020 с Хорватией.

Само собой, если начнем турнир с победы, то это обеспечит нам хорошие позиции перед игрой с Шотландией. И все же это продолжительный турнир, и одним матчем его не выиграть. Надо набраться терпения, гнуть свою линию. Думаю, мы достаточны сильны, чтобы выйти из группы.

Хорватия – прекрасная сборная с богатым опытом. У нее много фантастических футболистов, которые играют в ведущих клубах и топовых матчах. Одолеть такую команду сложно, но мы считаем, что нам это более чем по силам, если выполним все то, над чем работали в атаке, обороне и при стандартных положениях.