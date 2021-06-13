В УЕФА осудили свист российских болельщиков в адрес игроков Бельгии

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сегодня, 15:55

В УЕФА прокомментировали вчерашние события перед матчем Евро Бельгия — Россия в Санкт-Петербурге. Российские болельщики освистали игроков сборной Бельгии, вставших на одно колено в знак поддержки акции BLM («Жизни черных важны»).

Любой игрок или официальное лицо может встать на колено перед матчем. Мы призываем зрителей проявлять уважение к футболистам, которые преклоняют колено. Как организация мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расизму.

Ранее вставать на колено перед матчами Евро-2020 отказались сборные Хорватии и Нидерландов.