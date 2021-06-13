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В УЕФА осудили свист российских болельщиков в адрес игроков Бельгии

сегодня, 15:55
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В УЕФА прокомментировали вчерашние события перед матчем Евро Бельгия — Россия в Санкт-Петербурге. Российские болельщики освистали игроков сборной Бельгии, вставших на одно колено в знак поддержки акции BLM («Жизни черных важны»).

Любой игрок или официальное лицо может встать на колено перед матчем. Мы призываем зрителей проявлять уважение к футболистам, которые преклоняют колено. Как организация мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расизму.

Ранее вставать на колено перед матчами Евро-2020 отказались сборные Хорватии и Нидерландов.

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МапС
МапС
сегодня в 17:09
Дали понять, что русским такие знаки чужды. Всё правильно. А к неграм в России и так хорошо относятся.
протон1
протон1
сегодня в 16:52
эта акция сеет раздор между всеми. у людей тоже есть свое мнение . имеют права высказаться. сами англ болелы игнорят это колено.
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 16:51
Аплодисменты и слеза умиления у всех ,без исключения, присутствующих на стадионе во время BLM. В противном случае - дисквалификация стадиона , снятие со всех турниров и исключение из УЕФА и ФИФА.
ТТ
ТТ
сегодня в 16:50
Ну у представителей народов России (в большинстве своем) не приемлемо вставать на колени, это элементы менталитета!! Свяжитесь с УЕФА, объясните ,что по чем!!
beefs
beefs
сегодня в 16:40
Да это они (свистууны)голубей разгонялии...
aventure61
aventure61
сегодня в 16:35
идите нахрен со своей толерантностью.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 16:33
а что их надо было в задницу целовать ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:33, ред.
А нетерпимость к расизму обязательно должна сопровождаться вставанием на колено ???

Если да.......то какое жесть, позу или действие придумают евротолерасты в знак поддержки однополых браков ???
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:22, ред.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 16:21
    "Любой игрок или официальное лицо может встать на колено перед матчем"...согласен...не вопрос...но и любой болельщик имеет право свистеть...равные права всем...
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 16:19
    Бараны в этом УЭФА!
    particular
    particular
    сегодня в 16:13, ред.
    Стояние на колене так же далеко от нетерпимости к расизму, как стояние ра@ом от противостояния СПИДу...
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 16:11
    Скоро таким темпом ФИФА и УЕФА примут решение,
    А этот не встал на колено, расстрел на месте !!!)))
    Одобрено BLM !!!)))
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 16:09
    Гитлер тоже так говорил
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 16:09
    Опять двойные стандарты. На финале ЛЧ в Португалии болельщики тоже освистали эту акцию, но УЕФА промолчала. А ведь хорошо освистали , по лицам игроков было видно, что это стало для них полной неожиданностью.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 16:08
    Сборная Россия по футболу компенсировала свист болельщиков простояв на коленях два тайма по сорок пять минут.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 16:06
    Респект тем кто свистел (здравомыслящим людям)
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 15:58
    Правильно сделали что освистали эту показушную церемонию. А толерасты из УЕФА уже про нетерпимость к расизму лепечут
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 15:56
    У каждого свой взгляд...
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