В УЕФА осудили свист российских болельщиков в адрес игроков Бельгии

В УЕФА прокомментировали вчерашние события перед матчем Евро Бельгия — Россия в Санкт-Петербурге. Российские болельщики освистали игроков сборной Бельгии, вставших на одно колено в знак поддержки акции BLM («Жизни черных важны»).
Любой игрок или официальное лицо может встать на колено перед матчем. Мы призываем зрителей проявлять уважение к футболистам, которые преклоняют колено. Как организация мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расизму.
Ранее вставать на колено перед матчами Евро-2020 отказались сборные Хорватии и Нидерландов.
Если да.......то какое жесть, позу или действие придумают евротолерасты в знак поддержки однополых браков ???
Если да.......то какое жесть, позу или действие придумают евротолерасты в знак поддержки однополых браков ???
А этот не встал на колено, расстрел на месте !!!)))
Одобрено BLM !!!)))
А этот не встал на колено, расстрел на месте !!!)))
Одобрено BLM !!!)))