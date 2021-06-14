Бущан: «Не повторим ошибку в следующем матче»

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился впечатлениями после поражения от команды Нидерландов на Евро.
Мы хорошо играли. Мы создали для сборной Нидерландов немало трудностей и с надеждой смотрим в будущее. В конце нам не хватило концентрации.
Мы запомним этот урок и не повторим ошибку в следующем матче. Нидерланды лучше контролировали мяч, но мы много двигались и искали возможности для своей игры. Можно сказать, что я доволен тем, как выступила команда. Я верю в нас и наше будущее на Евро.
Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил игроков за самоотдачу в матче с Нидерландами.