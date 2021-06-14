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Бущан: «Не повторим ошибку в следующем матче»

14 июня 2021, 09:29
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился впечатлениями после поражения от команды Нидерландов на Евро.

Мы хорошо играли. Мы создали для сборной Нидерландов немало трудностей и с надеждой смотрим в будущее. В конце нам не хватило концентрации.

Мы запомним этот урок и не повторим ошибку в следующем матче. Нидерланды лучше контролировали мяч, но мы много двигались и искали возможности для своей игры. Можно сказать, что я доволен тем, как выступила команда. Я верю в нас и наше будущее на Евро.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил игроков за самоотдачу в матче с Нидерландами.

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sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
14 июня в 09:46
Я уже думал ничья зайдёт. И на тебе(
Splurgeloa
Splurgeloa
14 июня в 09:34
Хороший кипер.Вчера отлично тащил.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июня в 09:32
На ничью точно наиграли,просто не повнзло!
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