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Думфрис: «Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра»

14 июня 2021, 09:03
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис рассказал о победе над командой Украины.

Мой гол? Отличный момент! Я был расстроен, потому что хотел забить в первом тайме. Для меня стало большим облегчением, что я получил этот шанс, четко его реализовав.

Был ли этот матч лучшим в моей карьере? Нет, не думаю. Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра. Можно сказать, что это был самый красивый гол в моей карьере. Удачный удар стал для меня большим облегчением.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил игроков за самоотдачу в матче с Нидерландами.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
14 июня в 10:02
Отличная игра! Нидерланды с победой, украину с достойным поражением.
shlomo
shlomo
14 июня в 09:04
Хорошая игра в исполнении обеих команд
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июня в 09:04
Очень скромный парень...
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