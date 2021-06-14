Думфрис: «Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра»

Защитник сборной Нидерландов рассказал о победе над командой Украины.

Мой гол? Отличный момент! Я был расстроен, потому что хотел забить в первом тайме. Для меня стало большим облегчением, что я получил этот шанс, четко его реализовав.

Был ли этот матч лучшим в моей карьере? Нет, не думаю. Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра. Можно сказать, что это был самый красивый гол в моей карьере. Удачный удар стал для меня большим облегчением.