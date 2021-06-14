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Шевченко: «Мы нашли в себе силы переломить ход игры»

сегодня, 00:33
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов (2:3).

Игра была очень быстрая, интересная, со множеством моментов у обеих команд. Хочу поблагодарить своих футболистов за игру, которую они показали, особенно когда проигрывали 0:2 — мы могли проиграть уже тогда.

Мы нашли в себе силы переломить ход игры, перейти в атаку. Поменяли схему, добились нужного баланса. Команда очень хорошо себя показала.

Украина стала лишь второй сборной в истории Евро, которая отыграла 2 гола за 4 минуты.

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ProKop92
ProKop92
сегодня в 01:10
Украина достойно играла против сильного соперника! Молодцы!
Россия отстойно играла против сильного соперника!
.....
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:50
Там две ставки, на 3:0 которая не прошла и 3:1 которая выиграла. Посмотрите пожалуйста ещё раз. Спасибо за понимание.
alexgurzan
alexgurzan
сегодня в 00:46
Там ведь ставка на 3:0 при счёте 3:1.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:40
Только расслабленность голландцев позволила украинцам сравнять счет. В целом же голландцы были лучше и победили заслуженно. Худшим у желто - зеленых был Зинченко , опять весь матч проходил пешком , ни одного обостряющего паса , ни одной обводки. Единственный позитивный момент - игра пяткой в конце матча. Ну и гол из под него забили. Зато парень хорошо махал руками, кричал , типа командовал. В целом же победа голландцев вполне закономерна.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:38, ред.
Вы пишите что я сегодня, вернее уже вчера выиграл 2625 - но это только одна ставка, а вторая ещё которую я вам скрин прислал, всего за эти ставки я выиграл 4800. А вчера, вернее уже позавчера у меня было 12058.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 00:36
И чего, переломили?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:34
Результат на табло...
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