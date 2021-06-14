Шевченко: «Мы нашли в себе силы переломить ход игры»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов (2:3).

Игра была очень быстрая, интересная, со множеством моментов у обеих команд. Хочу поблагодарить своих футболистов за игру, которую они показали, особенно когда проигрывали 0:2 — мы могли проиграть уже тогда.

Мы нашли в себе силы переломить ход игры, перейти в атаку. Поменяли схему, добились нужного баланса. Команда очень хорошо себя показала.