Шевченко: «Мы нашли в себе силы переломить ход игры»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов (2:3).
Игра была очень быстрая, интересная, со множеством моментов у обеих команд. Хочу поблагодарить своих футболистов за игру, которую они показали, особенно когда проигрывали 0:2 — мы могли проиграть уже тогда.
Мы нашли в себе силы переломить ход игры, перейти в атаку. Поменяли схему, добились нужного баланса. Команда очень хорошо себя показала.
Украина стала лишь второй сборной в истории Евро, которая отыграла 2 гола за 4 минуты.
Россия отстойно играла против сильного соперника!
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Россия отстойно играла против сильного соперника!
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Всем здоровья.
Всем здоровья.