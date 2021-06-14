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Зинченко: «После первого матча турнир не заканчивается»

14 июня 2021, 08:08
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение от сборной Нидерландов на Евро-2020.

Мы очень расстроены, потому что смогли продемонстрировать характер и сравнять счет в очень тяжелом матче. Всегда очень больно пропускать на последних минутах, но это футбол.

Нужно учиться на своих ошибках и двигаться вперед, ведь после первого матча турнир не заканчивается.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил игроков за самоотдачу в матче с Нидерландами.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Blagoveshensk28 (раскрыть)
15 июня в 00:37
Уровни знания и понимания могут отличаться, но если люди цивилизованно обсуждают, то не вижу большой проблемы. Насколько ценным и важным для кого-то является мнение, это уже личное дело каждого.
vitya valdes
vitya valdes
14 июня в 17:14
Седан, бокопор. И как только его Гвардиола держит в МС?
Blagoveshensk28
Blagoveshensk28
14 июня в 16:11, ред.
Не сужусь говорить что все пользователи данного сайта никогда не топтали профессиональный футбол. Наверняка есть люди поигравшие хотябы в ПФЛ. Которые понимают футбол изнутри , а не с экрана телевизора или со стороны. Живу в Благовещенске , сам в прошлом профессионально играл. И хочу сказать , что такую чушь пишите тут. Прогнозы и ставочки ваши не заходят всячески , вот вы 77 и пишите. Саша Зинченко , очень одарённый игрок, универсальный футболист. С сильным и неуступчивым характером и силой воли. Да я Россиянин и болею за нашу сборную. Но в целом мне очень нравится игра Олександра и его жизненный путь заставляет только восхищаться им. Он в полном порядке. Украина доберётся до 1/4 это 1000%, а то и выше. Имею прямую связь с Зинченко, как человек он хороший и отзывчивый , а как игрок , он большой профессионал.
steelhead
steelhead
14 июня в 14:24
Парню бы замолчать, осознать ошибки и перестать обрезаться на гол. Об этом надо ему думать, а не философствовать.
avici_liverpool
avici_liverpool
14 июня в 13:35
еще все впереди. Вся борьба будет с Австрией! Удачи
Ravshan878
Ravshan878
14 июня в 12:49
Ну давай будем надеяться к лучшему.
Hypnoz
Hypnoz
14 июня в 11:56
Молодцы - парни !
Не то, что лимитчики из Рфпл .
d_fincher
d_fincher
14 июня в 10:57
Зинченко мастер, конечно. Угробил финал ЛЧ, и теперь фигачит по сборной. Крутой мэн.
Рязань 062
Рязань 062 ответ Incredulous (раскрыть)
14 июня в 10:42
слишком распиарили зинченко. такой же незаменимый как наш дзюба.
Incredulous
Incredulous
14 июня в 10:35
Заметил, тот кто меньше всего приносит пользы на поле, больше всего разговаривает.
1-я конная
1-я конная
14 июня в 10:28
У Саламыча с языка сорвал прямо
SHMEL
SHMEL
14 июня в 10:22
Практически не сомневаюсь, что с такой игрой украина пройдёт в следующий раунд .
Шуnя771
Шуnя771
14 июня в 10:12
Играют прилично, должны идти дальше.
25процентный клоун
25процентный клоун
14 июня в 09:52, ред.
Очень много ошибался и делал лишних пасов поперек поля в стиле тики таки
112910415
112910415
14 июня в 09:45
Интересно играют, могут выйти из группы
ДАША Д
ДАША Д
14 июня в 08:59
Главный матч - с Австрией.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июня в 08:55
Он прав, турнир заканчивается после второго матча.
swed27
swed27
14 июня в 08:47
Украина должна выходить их такой группы со второго места
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июня в 08:30
Укры выйдут из группы!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 июня в 08:15
С финнами наши может и справятся , а вот с Данией - это вопрос.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 08:13
Ты , Саша, хорошо руками махал, вроде как командовал. А в итоге в очередной раз провалил матч. Ведь на протяжении уже длительного периода ходишь по полю пешком, в обводку идти боишься , пас только ближнему или совсем свободному, креатива ноль. Худший игрок матча - определенно, еще и гол из под тебя забили.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 июня в 08:10
После первого круга, не смотря на поражение, почему то присутствует уверенность, что Украина выйдет из группы или по крайней мере не разочарует своих болельщиков. Хотелось бы от наших тоже увидеть что-нибудь более достойное.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 08:09
Худший игрок матча заговорил.
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