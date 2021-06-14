Зинченко: «После первого матча турнир не заканчивается»

Полузащитник сборной Украины прокомментировал поражение от сборной Нидерландов на Евро-2020.

Мы очень расстроены, потому что смогли продемонстрировать характер и сравнять счет в очень тяжелом матче. Всегда очень больно пропускать на последних минутах, но это футбол.

Нужно учиться на своих ошибках и двигаться вперед, ведь после первого матча турнир не заканчивается.