Зинченко: «После первого матча турнир не заканчивается»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение от сборной Нидерландов на Евро-2020.
Мы очень расстроены, потому что смогли продемонстрировать характер и сравнять счет в очень тяжелом матче. Всегда очень больно пропускать на последних минутах, но это футбол.
Нужно учиться на своих ошибках и двигаться вперед, ведь после первого матча турнир не заканчивается.
Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил игроков за самоотдачу в матче с Нидерландами.
Не то, что лимитчики из Рфпл .
Не то, что лимитчики из Рфпл .