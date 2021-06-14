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Вегхорст: «Это был захватывающий матч»

14 июня 2021, 08:39
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Форвард сборной Нидерландов Вут Вегхорст поделился впечатлениями после победы над командой Украины.

В первом тайме у меня было очень мало пространства, но нужно было просто продолжать играть и ждать своего часа, который не замедлил случиться. Когда настал момент, я сделал то, что было нужно. Поэтому я счастлив.

Возможно, мы действовали слишком пассивно, когда соперник забил первый гол, и дали свободно ударить головой после подачи со штрафного при их втором голе. Такие вещи делать нельзя. Но мы сумели выиграть, а это главное.

Это был захватывающий матч, и мы в итоге одержали заслуженную победу. На мой взгляд, мы играли очень хорошо на протяжении больших отрезков игры. За исключением, разумеется, тех сумасшедших пяти минут, когда мы дважды пропустили.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил игроков за самоотдачу в матче с Нидерландами.

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Valeron112
Valeron112
14 июня в 09:44
Хороший матч , Украинцы смотрелись прилично.
Конкурс бот
Конкурс бот
14 июня в 09:00
L.Messi, Иван Тасминский, ОПС, Zenga, Владимир Ушаков, Опасный хулиган больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 26. Поздравляем! Чемпионат Европы 2020
VeniaminS
VeniaminS
14 июня в 08:59
Украина тоже молодцы не опустили руки.
КЭТиК
КЭТиК
14 июня в 08:56
Тут главное - три очка.
beefs
beefs
14 июня в 08:45
победа всегда приятно, а такая вдвойне...
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