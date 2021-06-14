Вегхорст: «Это был захватывающий матч»

Форвард сборной Нидерландов поделился впечатлениями после победы над командой Украины.

В первом тайме у меня было очень мало пространства, но нужно было просто продолжать играть и ждать своего часа, который не замедлил случиться. Когда настал момент, я сделал то, что было нужно. Поэтому я счастлив.

Возможно, мы действовали слишком пассивно, когда соперник забил первый гол, и дали свободно ударить головой после подачи со штрафного при их втором голе. Такие вещи делать нельзя. Но мы сумели выиграть, а это главное.

Это был захватывающий матч, и мы в итоге одержали заслуженную победу. На мой взгляд, мы играли очень хорошо на протяжении больших отрезков игры. За исключением, разумеется, тех сумасшедших пяти минут, когда мы дважды пропустили.