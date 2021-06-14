Вегхорст: «Это был захватывающий матч»

Форвард сборной Нидерландов Вут Вегхорст поделился впечатлениями после победы над командой Украины.
В первом тайме у меня было очень мало пространства, но нужно было просто продолжать играть и ждать своего часа, который не замедлил случиться. Когда настал момент, я сделал то, что было нужно. Поэтому я счастлив.
Возможно, мы действовали слишком пассивно, когда соперник забил первый гол, и дали свободно ударить головой после подачи со штрафного при их втором голе. Такие вещи делать нельзя. Но мы сумели выиграть, а это главное.
Это был захватывающий матч, и мы в итоге одержали заслуженную победу. На мой взгляд, мы играли очень хорошо на протяжении больших отрезков игры. За исключением, разумеется, тех сумасшедших пяти минут, когда мы дважды пропустили.
Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил игроков за самоотдачу в матче с Нидерландами.