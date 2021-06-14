Де Бур: «Мы знали, что Украина – хорошая команда»

Наставник сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал победу над Украиной на Евро-2020.
Мы знали, что Украина – хорошая команда.
Они способны выдерживать наше давление и находить моменты. Надо стараться не дарить сопернику опасные моменты.
Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил игроков за самоотдачу в этом матче.
Наступает момент расслабухи, а после первого ответного не всегда сразу получается вернуться в игру. Этим вчера и воспользовались украинцы. Голландцам повезло, что до конца оставалось время ,а если бы пропустили на последних минутах? Потеряли бы 2 очка.
Концентрацию нельзя терять до финального свистка арбитра.
И этот матч лишнее тому подтверждение....
Наступает момент расслабухи, а после первого ответного не всегда сразу получается вернуться в игру. Этим вчера и воспользовались украинцы. Голландцам повезло, что до конца оставалось время ,а если бы пропустили на последних минутах? Потеряли бы 2 очка.
Концентрацию нельзя терять до финального свистка арбитра.
И этот матч лишнее тому подтверждение....