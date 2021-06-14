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Де Бур: «Мы знали, что Украина – хорошая команда»

14 июня 2021, 08:17
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Наставник сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал победу над Украиной на Евро-2020.

Мы знали, что Украина – хорошая команда.

Они способны выдерживать наше давление и находить моменты. Надо стараться не дарить сопернику опасные моменты.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил игроков за самоотдачу в этом матче.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Знатог (раскрыть)
14 июня в 13:20
Ни разу не помню , чтобы тренер победителей сказал , что они обыграли плохую команду.
Знатог
Знатог ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 июня в 11:27
Но он ведь не сказал что Голландия плохая команда) Украина хорошая а Голландия ещё лучше.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
14 июня в 09:59
Дело не в том, каким номером играть- а как играть....
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
14 июня в 09:57
Не все хорошие команды играют первым номером и много атакуют.
Capral
Capral
14 июня в 09:54
Всю игру сидеть в обороне, отбиваться и ждать расслабона соперника, это точно- хорошая команда. В 2006, за точно такую игру, в Германии, пресса называла украинский футбол- антифутболом!!! Воистину, хорошая команда....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июня в 09:12
Не зря некоторые считают, что 2-0 очень опасный счёт, опаснее чем 1-0.
Наступает момент расслабухи, а после первого ответного не всегда сразу получается вернуться в игру. Этим вчера и воспользовались украинцы. Голландцам повезло, что до конца оставалось время ,а если бы пропустили на последних минутах? Потеряли бы 2 очка.
Концентрацию нельзя терять до финального свистка арбитра.
И этот матч лишнее тому подтверждение....
ДСА
ДСА
14 июня в 08:57
Просто рано поверили в победу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июня в 08:36
На Евро плохих нет...
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
14 июня в 08:28
В переводе с дипломатического языка на простой - "Обтекайте!!!"
shlomo
shlomo
14 июня в 08:25
Хороший получился матч
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 08:20
Дежурные слова. Голландия была на голову сильнее.
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