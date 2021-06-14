Ярмоленко: «Если мы сумеем выйти в плей-офф, будет здорово»

Нападающий сборной Украины прокомментировал поражение в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов (2:3).

Это была сложная игра. Мы понимали, что нам противостоит серьезный соперник. Тренерский штаб доволен нашей самоотдачей. Всегда очень обидно проигрывать, но впереди еще два матча, и мы будем играть так же энергично. Если мы сумеем выйти в плей-офф, будет здорово.