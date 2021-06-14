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Ярмоленко: «Если мы сумеем выйти в плей-офф, будет здорово»

сегодня, 00:47
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов (2:3).

Это была сложная игра. Мы понимали, что нам противостоит серьезный соперник. Тренерский штаб доволен нашей самоотдачей. Всегда очень обидно проигрывать, но впереди еще два матча, и мы будем играть так же энергично. Если мы сумеем выйти в плей-офф, будет здорово.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил игроков за самоотдачу в матче с Нидерландами.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:10
Футболисты более здраво смотрят на жизнь...
Capral
Capral
сегодня в 01:10
Как там окрестили в Англии ярмолку- квадратноголовым? Увы, квадратноголовый, вам, как обычно, подсунули самую дохлую группу из которой вы конечно выйдете....
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:08
Всё, Большое Спасибо за понимание.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 01:07
Вы-то сумеете,в отличии от...
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:59
Я пересчитал два раза, пересчитайте ещё раз и вы, будьте добры. За июнь месяц всего получилось 14 580‬ очков.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:54
Вот ещё раз
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 00:52
Я же вам скрин даже прислал.
1bear
1bear
сегодня в 00:51
на порядок лучше россиян сыграли,если также продолжат,то из группы выйдут 100%
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:49
С Македонией то должны справиться.
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