Ярмоленко: «Если мы сумеем выйти в плей-офф, будет здорово»

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов (2:3).
Это была сложная игра. Мы понимали, что нам противостоит серьезный соперник. Тренерский штаб доволен нашей самоотдачей. Всегда очень обидно проигрывать, но впереди еще два матча, и мы будем играть так же энергично. Если мы сумеем выйти в плей-офф, будет здорово.
Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил игроков за самоотдачу в матче с Нидерландами.