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Левандовски: «Было бы здорово получать больше передач и возможностей»

15 июня 2021, 04:34
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 2Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски дал комментарий после поражения от Словакии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Несомненно, одним из ключевых моментов было удаление [Гжегоша Крыховяка]. Но даже после этого я не терял надежды: я думал, что мы сможем забить второй мяч. Но мы слишком быстро пропустили сами.

Моё выступление? С одной точки зрения, было бы здорово получать больше передач, больше возможностей. Но, с другой стороны, я тоже должен приспосабливаться к ситуации. Это чемпионат Европы, и здесь у тебя не будет много шансов. Я это понимаю.

Конечно, следующая игра будет тяжёлой. Испания — фаворит не только нашей группы, но и всего турнира. Однако, если это ваш день, возможно всё. Надеюсь, что у нас будет хороший день.

Хавбек «Локомотива» и сборной Польши Гжегош Крыховяк стал первым футболистом, который получил красную карточку на Евро-2020.

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
15 июня в 10:25
Польша не взяла в состав Шиму и закономерно проиграла))
Байкал-38
Байкал-38
15 июня в 09:16
Ещё до удаления Польша играла в меньшинстве, после осталась вообще на два игрока меньше. Левандовский получая мяч в центре замедлял игру, зачем то передерживал мяч. Поэтому ему и не хотели пасовать. Когда поляки пропустили второй гол камера на мгновение запечетлела сцену где кто то из игроков отчитывает Роберта по полной, а тот понуро опустил голову и молчал.
112910415
112910415
15 июня в 07:29
так не долго и вылететь по-быстрому !
beefs
beefs
15 июня в 06:29
Это тебе не в Баварии...
ULTRASteam
ULTRASteam
15 июня в 05:51
Помню как они казахам проиграли, с Левандовски в составе.. еще одно подтверждение что короля играет свита .. без баварии он хороший но не великий форвард.. это не CR7 и не Месси..
STVA 1
STVA 1
15 июня в 05:07
У самого тоже мало получилось
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 июня в 04:47
Ему просто не повезло
Остапчук 67
Остапчук 67
15 июня в 04:35
Куда уж больше?
ДСА
ДСА
15 июня в 04:35
В сборной у него партнёры похуже, чем в клубе.
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