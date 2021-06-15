Левандовски: «Было бы здорово получать больше передач и возможностей»

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски дал комментарий после поражения от Словакии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Несомненно, одним из ключевых моментов было удаление [Гжегоша Крыховяка]. Но даже после этого я не терял надежды: я думал, что мы сможем забить второй мяч. Но мы слишком быстро пропустили сами.
Моё выступление? С одной точки зрения, было бы здорово получать больше передач, больше возможностей. Но, с другой стороны, я тоже должен приспосабливаться к ситуации. Это чемпионат Европы, и здесь у тебя не будет много шансов. Я это понимаю.
Конечно, следующая игра будет тяжёлой. Испания — фаворит не только нашей группы, но и всего турнира. Однако, если это ваш день, возможно всё. Надеюсь, что у нас будет хороший день.
Хавбек «Локомотива» и сборной Польши Гжегош Крыховяк стал первым футболистом, который получил красную карточку на Евро-2020.