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Исак: «К сожалению, мы не забили, но довольны ничьей с Испанией»

15 июня 2021, 03:55
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Нападающий «Реала Сосьедад» и сборной Швеции Александер Исак дал комментарий после матча с Испанией (0:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

Когда ты, наконец, отбираешь мяч, как правило, у тебя уже не так много энергии. Но я всё равно считаю, что мы хорошо сделали свою работу, сохраняли плотность, глубоко оборонялись, зная, что шансы придут. К сожалению, мы не забили сегодня, но это очко может сыграть очень важную роль.

Мы бы хотели немного больше владеть мячом, чтобы иметь возможность создать чуть больше моментов. Но вы должны принять происходящее. Мы очень хорошо справились с этим сегодня. Мы бились до последней минуты. Ещё до начала встречи мы были бы рады одному очку, и мы действительно довольны этой ничьей.

Лучшим игроком встречи был признан шведский защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф.

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Все комментарии
112910415
112910415
15 июня в 09:25
просто всё делали правильно
Василий Корнечук
Василий Корнечук
15 июня в 09:11
испанцы плохо играют против северных сборных. Нестабильно. Может дело в трудном сезоне. Может белые команды сильнее
SHMEL258
SHMEL258
15 июня в 07:50
На большее шведам рассчитывать в этом матче вряд ли можно было рассчитывать, хотя безусловно моменты острые с их стороны были.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июня в 06:25
Шведы должны быть счастливы.
Василий 50
Василий 50
15 июня в 04:42
Отскочили вы сегодня удачно
ДАША Д
ДАША Д
15 июня в 04:33
Борьба в группе будет упорной.
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