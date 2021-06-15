Исак: «К сожалению, мы не забили, но довольны ничьей с Испанией»

Нападающий «Реала Сосьедад» и сборной Швеции дал комментарий после матча с Испанией (0:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

Когда ты, наконец, отбираешь мяч, как правило, у тебя уже не так много энергии. Но я всё равно считаю, что мы хорошо сделали свою работу, сохраняли плотность, глубоко оборонялись, зная, что шансы придут. К сожалению, мы не забили сегодня, но это очко может сыграть очень важную роль.

Мы бы хотели немного больше владеть мячом, чтобы иметь возможность создать чуть больше моментов. Но вы должны принять происходящее. Мы очень хорошо справились с этим сегодня. Мы бились до последней минуты. Ещё до начала встречи мы были бы рады одному очку, и мы действительно довольны этой ничьей.