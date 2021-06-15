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Андерссон: «Чтобы брать очки с топ-командами, Швеция должна играть так»

15 июня 2021, 02:41
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон подвёл итоги матча против Испании в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

Было бы наивно думать, что мы приедем в Испанию в 32-градусную жару и переиграем соперников вопреки всему их мастерству.

Мы создали несколько моментов, они создали несколько моментов, так что мне вовсе не стыдно. Если мы хотим набирать очки или обыгрывать такую команду, то должны играть подобным образом. Игроки продемонстрировали потрясающую веру в наш план.

В этом матче испанская команда установила рекорд по числу успешных передач в 1-м тайме. Также отметим, что Швеция владела мячом лишь 15% времени матча.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июня в 03:35
Сыграли как сыграли...
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