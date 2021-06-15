Андерссон: «Чтобы брать очки с топ-командами, Швеция должна играть так»

Главный тренер сборной Швеции подвёл итоги матча против Испании в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

Было бы наивно думать, что мы приедем в Испанию в 32-градусную жару и переиграем соперников вопреки всему их мастерству.

Мы создали несколько моментов, они создали несколько моментов, так что мне вовсе не стыдно. Если мы хотим набирать очки или обыгрывать такую команду, то должны играть подобным образом. Игроки продемонстрировали потрясающую веру в наш план.