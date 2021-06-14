«Я наблюдал, где стоит вратарь». Шик рассказал о голе с центра поля

Нападающий сборной Чехии прокомментировал победу в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Шотландии (2:0), а также рассказал, почему принял решение ударить с центра поля, забив самый дальний гол в истории чемпионатов Европы.

Играть против нас всегда сложно — у нас в команде много трудолюбивых игроков. Шотландия была непростым соперником. Но мы были готовы к их тактическому рисунку.

Гол с центра поля? Я видел, что вратарь вышел из ворот. Еще в первом тайме я отметил для себя, что такая ситуация может возникнуть. Я внимательно наблюдал, где он стоит.