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«Я наблюдал, где стоит вратарь». Шик рассказал о голе с центра поля

14 июня 2021, 19:24
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия0 : 2Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик прокомментировал победу в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Шотландии (2:0), а также рассказал, почему принял решение ударить с центра поля, забив самый дальний гол в истории чемпионатов Европы.

Играть против нас всегда сложно — у нас в команде много трудолюбивых игроков. Шотландия была непростым соперником. Но мы были готовы к их тактическому рисунку.

Гол с центра поля? Я видел, что вратарь вышел из ворот. Еще в первом тайме я отметил для себя, что такая ситуация может возникнуть. Я внимательно наблюдал, где он стоит.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
14 июня в 23:17
Вот что значит настоящий мастер международного класса
КЭТиК
КЭТиК
14 июня в 20:06
Развел вратаря как 8.
Футболтус
Футболтус
14 июня в 19:49
Чего уж там-Красавец
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
14 июня в 19:42
Шикарный гол !!!!!!!!!
STVA 1
STVA 1
14 июня в 19:37, ред.
Было видно что зряче бил
beefs
beefs
14 июня в 19:36
что же подловил вратаря, молодец...
ЮЗИК
ЮЗИК
14 июня в 19:34
Хорошо видит поле, молодец
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июня в 19:33
Вот он коварный то!
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