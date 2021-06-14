Тренер сборной Словакии: «Нам удалось не упустить Левандовски»

Главный тренер сборной Словакии подвёл итоги матча группового этапа Евро-2020 против сборной Польши (2:1).

Такой игры мы и ожидали. Нам удалось не упустить Левандовски. Первый тайм получился на отлично. Мы проспали начало второй половины, но смогли забить снова и не пропустить на последних минутах встречи.

По-настоящему здорово сыграл Милан Шкриньяр. Мы готовились к тому, чтобы вынудить Левандовски молчать, и для меня это очень хороший знак. Анализировали польский стиль игры подробнейшим образом.

Сборная Польши чаще играет через левый фланг, и Лукаш Гараслин приложил большие усилия для того, чтобы нивелировать исходящую оттуда угрозу. Такой результат очень много значит лично для меня, но он не гарантирует того, что мы уже вышли в следующий раунд.