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Тренер сборной Словакии: «Нам удалось не упустить Левандовски»

14 июня 2021, 22:51
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 2Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Главный тренер сборной Словакии Стефан Таркович подвёл итоги матча группового этапа Евро-2020 против сборной Польши (2:1).

Такой игры мы и ожидали. Нам удалось не упустить Левандовски. Первый тайм получился на отлично. Мы проспали начало второй половины, но смогли забить снова и не пропустить на последних минутах встречи.

По-настоящему здорово сыграл Милан Шкриньяр. Мы готовились к тому, чтобы вынудить Левандовски молчать, и для меня это очень хороший знак. Анализировали польский стиль игры подробнейшим образом.

Сборная Польши чаще играет через левый фланг, и Лукаш Гараслин приложил большие усилия для того, чтобы нивелировать исходящую оттуда угрозу. Такой результат очень много значит лично для меня, но он не гарантирует того, что мы уже вышли в следующий раунд.

Роберт Левандовски забил лишь 1 гол за последние 33 удара за Польшу на ЧМ и Евро.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июня в 23:46
Я Левандовски даже не видел !
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 23:06
Вообще словаки понравились, особенно в первом тайме, вот это было неожиданно. В первом тайме они выглядели острее поляков. Во втором игра началась с преимуществом поляков, но удаление Крыховяка сыграло в пользу словаков, которые воспользовались численным преимуществом. Ну а Роберту развернутся не дали, да и сам он был не в своей тарелке, в актив этот матч Роберт себе занести не может.
Всем здоровья.
beefs
beefs
14 июня в 23:00
Роберт после травмы, но от этого победа не хуже..
Ironigor
Ironigor
14 июня в 22:54
Роберт сходит потихоньку !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
14 июня в 22:52
Роберта хорошо перекрыли
Брулин
Брулин
14 июня в 22:52, ред.
Еще забьет на том турнире но не Вам))Шкрини топчик как в клубе, так и в сборной.
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