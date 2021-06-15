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Ляпорт: «В следующем матче Мората забьёт трижды и заткнёт всем рты»

15 июня 2021, 03:24
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Ляпорт подвёл итоги матча со Швецией (0:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2020, отдельно поддержав товарища по команде Альваро Морату. Болельщики освистали форварда «Ювентуса» за неиспользованные голевые моменты.

Свист в его адрес — это не новость. Но в таком форварде, как Альваро, который уже так много показывал на поле, не должно быть никаких сомнений. Да, он не добился успеха сегодня, но в следующей игре он забьёт трижды и заткнёт всем рты.

Эмоции негативные. Мы показали солидную игру, доминировали значительную часть времени. Думаю, наша команда покидает поле с мыслями, что мы выложились на полную. Но мы должны думать о двух следующих матчах и постараться сыграть лучше. Мы бы выиграли в 9 из 10 подобных матчей. На этот раз случилась ничья.

Наставник сборной Испании Луис Энрике после игры также поддержал Морату.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
15 июня в 16:59
в следующем матче одноклубник Щесны,скорее всего себе хиттрик положит,чем Морато попадёт в створ. Деточки - это же Ювентус будет.
ДСА
ДСА
15 июня в 08:28
А может вообще ничего не забьёт....
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июня в 07:11
Не зря его назвали транжирой-моментов
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 июня в 07:08
Наблюдается какое то странное сходство между Ляпортом и женой защитника великой сборной России Семеновым.
Incredulous
Incredulous
15 июня в 07:00, ред.
К сожалению прошла та золотая эпоха сборной Испании, в которой эта сборная катком проезжала по любым соперникам. Футболисты той эпохи постарели, а новое поколение оказалось куда менее талантливо своих предшественников. И Мората - это как раз хороший пример современной сборной Испании, игрок без каких-либо ярко выраженных качеств и талантов. Просто неплохой среднестатистический игрок, у которого иногда что-то получается, и то если этому способствуют настроение и партнёры по команде. И из таких условных Морат состоит вся нынешняя сборная Испании.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июня в 05:24
Надо было вчера забивать.
Ironigor
Ironigor
15 июня в 03:32, ред.
Мората футболист настроения , если у него игра пойдёт с самого начала, то он может показать хороший качественный футбол с забитыми мячами . Но а когда не идёт он может несколько раз с выгодных позиций не попадать в ворота, не говоря уже о забитых мячах. Так что вот как-то так у него бывает !!! Ну а свист в его сторону , точно не новость !!! Испании желаю побольше Удачи в следующих играх, а Морате своих первых мячей в ворота соперников !!! Всем Добра !!!
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