Ляпорт: «В следующем матче Мората забьёт трижды и заткнёт всем рты»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании подвёл итоги матча со Швецией (0:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2020, отдельно поддержав товарища по команде Альваро Морату. Болельщики освистали форварда «Ювентуса» за неиспользованные голевые моменты.

Свист в его адрес — это не новость. Но в таком форварде, как Альваро, который уже так много показывал на поле, не должно быть никаких сомнений. Да, он не добился успеха сегодня, но в следующей игре он забьёт трижды и заткнёт всем рты.

Эмоции негативные. Мы показали солидную игру, доминировали значительную часть времени. Думаю, наша команда покидает поле с мыслями, что мы выложились на полную. Но мы должны думать о двух следующих матчах и постараться сыграть лучше. Мы бы выиграли в 9 из 10 подобных матчей. На этот раз случилась ничья.