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Энрике раскритиковал поле в Севилье и прокомментировал свист в адрес Мораты

15 июня 2021, 02:17
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после матча со Швецией (0:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2020 подверг критике поле Олимпийского стадиона в Севилье и поддержал форварда своей команды Альваро Морату, который был освистан болельщиками за нереализованные моменты.

Мы превосходили нашего сегодняшнего соперника, который хотел лишь защищаться. Поле тоже не помогало, и игроки жаловались на него.

Я слышал свист в адрес Мораты, но потом ему аплодировали. Он многое делает для команды и привык к подобным ситуациям. Не думаю, что это на него повлияет.

В этом матче сборная Испании установила рекорд чемпионатов Европы по числу передач в 1-м тайме.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
15 июня в 14:45
Энрике даже не разобрался,что свистели испанцы,а аплодировали - шведы.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня в 08:44
Поляна действительно выглядит неважно. Но тут претензии к федерации , надо было предложить более приемлемый вариант. А теперь поздно плакаться. Да и команды были в равных условиях . Испанцы играли ну очень медленно , уныло, думали , что пешком шведов обыграют, а ведь могли и проиграть. Счет на табло, делайте выводы, но с такой игрой далеко не пройдете.
Всем здоровья.
stanichnik
stanichnik
15 июня в 06:10
Испинцы из группы выйдут, но это их миксимум, дальше смотря на кого попадут.
ULTRASteam
ULTRASteam
15 июня в 05:48
Жаловаться на свое же поле ... тогда б уж сразу на свою федерацию стрелки кинул.. Испанцы увядающая сборная, впереди смена поколений
ДСА
ДСА
15 июня в 05:36
Надо меньше пасовать, больше бить.
Ironigor
Ironigor
15 июня в 02:27
Так и скажи, - оплошал , перемудрил , каюсь , больше так не будет !!! ))) Но пожалуйста, только не с таким лицом !!!
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