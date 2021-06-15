Энрике раскритиковал поле в Севилье и прокомментировал свист в адрес Мораты

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после матча со Швецией (0:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2020 подверг критике поле Олимпийского стадиона в Севилье и поддержал форварда своей команды Альваро Морату, который был освистан болельщиками за нереализованные моменты.
Мы превосходили нашего сегодняшнего соперника, который хотел лишь защищаться. Поле тоже не помогало, и игроки жаловались на него.
Я слышал свист в адрес Мораты, но потом ему аплодировали. Он многое делает для команды и привык к подобным ситуациям. Не думаю, что это на него повлияет.
В этом матче сборная Испании установила рекорд чемпионатов Европы по числу передач в 1-м тайме.
Всем здоровья.
Всем здоровья.