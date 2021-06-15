Энрике раскритиковал поле в Севилье и прокомментировал свист в адрес Мораты

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15 июня 2021, 02:17

Главный тренер сборной Испании после матча со Швецией (0:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2020 подверг критике поле Олимпийского стадиона в Севилье и поддержал форварда своей команды , который был освистан болельщиками за нереализованные моменты.

Мы превосходили нашего сегодняшнего соперника, который хотел лишь защищаться. Поле тоже не помогало, и игроки жаловались на него. Я слышал свист в адрес Мораты, но потом ему аплодировали. Он многое делает для команды и привык к подобным ситуациям. Не думаю, что это на него повлияет.

В этом матче сборная Испании установила рекорд чемпионатов Европы по числу передач в 1-м тайме.