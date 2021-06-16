У Рабьо в матче с Германией был процент точных передач 96 %

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо показывает прекрасную форму.
В первом тайме матча Евро-2020 против команды Германии у хавбека был самый высокий процент точных передач.
Рабьо сделал 22 точные передачи из 23, что составляет 96 %. Это самый высокий показатель, среди всех, кто присутствовал на поле.
Сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 1:0. Команды по разу пробили в створ ворот за весь матч.
А вообще на этом турнире что не матч, то какой -нить рекорд, хоть с плюсовым, хоть с минусовым знаком. Статистики работают в поте лица, и это радует любителей футбола...
А вообще на этом турнире что не матч, то какой -нить рекорд, хоть с плюсовым, хоть с минусовым знаком. Статистики работают в поте лица, и это радует любителей футбола...