У Рабьо в матче с Германией был процент точных передач 96 %

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16 июня 2021, 09:52

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции показывает прекрасную форму.

В первом тайме матча Евро-2020 против команды Германии у хавбека был самый высокий процент точных передач.

Рабьо сделал 22 точные передачи из 23, что составляет 96 %. Это самый высокий показатель, среди всех, кто присутствовал на поле.

Сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 1:0. Команды по разу пробили в створ ворот за весь матч.