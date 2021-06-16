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У Рабьо в матче с Германией был процент точных передач 96 %

16 июня 2021, 09:52
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо показывает прекрасную форму.

В первом тайме матча Евро-2020 против команды Германии у хавбека был самый высокий процент точных передач.

Рабьо сделал 22 точные передачи из 23, что составляет 96 %. Это самый высокий показатель, среди всех, кто присутствовал на поле.

Сборная Франции обыграла команду Германии со счетом 1:0. Команды по разу пробили в створ ворот за весь матч.

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Все комментарии
Любoмир
Любoмир
16 июня в 11:42
Ну показатель хороший....да и результат тоже есть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 10:05
Тут ещё важно, насколько обостряющие были эти передачи. Катать назад или вратарю можно и со 100% точности, Только толку от этого будет чуть.
А вообще на этом турнире что не матч, то какой -нить рекорд, хоть с плюсовым, хоть с минусовым знаком. Статистики работают в поте лица, и это радует любителей футбола...
КЭТиК
КЭТиК
16 июня в 09:57
Стоя в оборне легко точно пасовать.
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