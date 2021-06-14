Испания установила рекорд по числу передач в первом тайме матча со Швецией

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14 июня 2021, 23:17

Сборная Испании играет со сборной Швеции в матче группового этапа Евро-2020.

В первом тайме испанцы совершили 419 успешных передач, что является рекордом с 1980 года на чемпионатах Евро (с момента сбора подробных данных).

В матче со Швецией полузащитник Педри стал самым молодым игроком сборной Испании на чемпионатах мира и Европы.