Сборная Испании играет со сборной Швеции в матче группового этапа Евро-2020.
В первом тайме испанцы совершили 419 успешных передач, что является рекордом с 1980 года на чемпионатах Евро (с момента сбора подробных данных).
В матче со Швецией полузащитник Педри стал самым молодым игроком сборной Испании на чемпионатах мира и Европы.
В экстазе летаю, словно птица в облаках.
КРАСНАЯ ПЛЕСЕНЬ - Технология ("Гаечный ключ для крейсера Авроры")
В экстазе летаю, словно птица в облаках.
КРАСНАЯ ПЛЕСЕНЬ - Технология ("Гаечный ключ для крейсера Авроры")
Чисто барсуковская тики така.
Чисто барсуковская тики така.