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Испания установила рекорд по числу передач в первом тайме матча со Швецией

14 июня 2021, 23:17
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Сборная Испании играет со сборной Швеции в матче группового этапа Евро-2020.

В первом тайме испанцы совершили 419 успешных передач, что является рекордом с 1980 года на чемпионатах Евро (с момента сбора подробных данных).

В матче со Швецией полузащитник Педри стал самым молодым игроком сборной Испании на чемпионатах мира и Европы.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 июня в 00:06
Что толку в количестве точных передач, если на острие Мората с фантастической реализацией Вернера.
karnager
karnager
14 июня в 23:32, ред.
Я снова катаю яйц@ твои в руках,
В экстазе летаю, словно птица в облаках.
КРАСНАЯ ПЛЕСЕНЬ - Технология ("Гаечный ключ для крейсера Авроры")
feris1
feris1
14 июня в 23:32
А толку с этого никакого)
Чисто барсуковская тики така.
Ironigor
Ironigor
14 июня в 23:20
Да зато толку никакого !!!
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