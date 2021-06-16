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Головин в 1-м туре пробежал больше всех игроков Евро-2020. Оздоев — в топ-5

16 июня 2021, 04:37
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Официальный сайт УЕФА опубликовал показатели игроков по итогам 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Лидером 1-го тура по преодолённой дистанции среди всех игроков стал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который в матче с Бельгией в общей сложности пробежал 12,5 км.

В топ-5 вошёл ещё один футболист российской сборной, хавбек «Зенита» Магомед Оздоев (11,9 км).

Головин в 1-м туре пробежал больше всех игроков Евро-2020. Оздоев — в топ-5

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что национальная команда была лучше подготовлена физически во время чемпионата Европы 2008 года.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ RamonCSKA (раскрыть)
16 июня в 22:31
Да и не только с Бельгией.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
16 июня в 16:58
Безполезная беготня
Хиромант
Хиромант
16 июня в 14:57
"Головин в 1-м туре пробежал больше всех игроков Евро-2020. Оздоев — в топ-5"

- Не поверите... Рад за них! Им бы в лёгкую атлетику!

- А мы ждём красивого результативного футбола! А не простой беготни по бровке!
ЧиП
ЧиП ответ Странникъ (раскрыть)
16 июня в 13:23
А если исходить из счёта?! ☝️Тогда что он сделал?! 🥵
ЧиП
ЧиП
16 июня в 13:19
Одно дело бегать с мячом, другое за мячом.🏃‍♂️⚽
Второе как видно умеют, осталось научиться первому. 😁😛
zsb1961
zsb1961
16 июня в 13:18
Если б, ещё, забил бы!
Tommy Lee
Tommy Lee
16 июня в 12:12
Вы не поверите, но на сайте UEFA онанист на 35 месте, пробег 10.6 км. Как такое может быть то.
berda2003
berda2003
16 июня в 11:58
от дурной головы - ногам покоя нет...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
16 июня в 11:36
Играли в "собачку"?)))
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ Правда тут (раскрыть)
16 июня в 11:31
Он на третьем месте среди россиян в первом матче
sv_1969
sv_1969 ответ Союзник противников (раскрыть)
16 июня в 11:22
Ну тут понятно!
Kosmos58
Kosmos58 ответ Правда тут (раскрыть)
16 июня в 11:12
Это из другой оперы - кто больше всех простоял!.
Kosmos58
Kosmos58
16 июня в 11:11
Это был фитнес. Вроде и бежишь, а на месте!..
trimetil
trimetil
16 июня в 11:09
А где же тот футболист, который ноги в кровь стёр?
nikoladolgov
nikoladolgov
16 июня в 10:55
Может Головину в легкую атлетику , в марафон ?
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
16 июня в 10:41
А смысл рвать" Очко"?
Нападения то нет,памятник "длинный" ели ноги волок.
Правда тут
Правда тут
16 июня в 10:25, ред.
Где статистика сколько пробежал наш РУкаку
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 10:16
Если остальные стоят, то тут хоть забегайся. Наш памятник рукоделию и километра наверно не пробежал. Но ему нельзя , он же памятник.
Dima salev
Dima salev
16 июня в 10:14
Самые слабые сборной бегают больше всех!
Андрей Кадулин
Андрей Кадулин
16 июня в 10:07
Бельгия ходила пешком,наши вообще стояли,откуда эти бредовые цифры
Roger Young
Roger Young
16 июня в 09:58
Если бы это был чемпионат Европы по легкой атлетике, тогда это бы имело значение, но в футболе ценят забитые мячи, а не набеганные километры.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
16 июня в 09:56
Вопрос куда и зачем? Бельгийцы и так никуда не торопились
Странникъ
Странникъ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 июня в 09:48
Забивать должен Дзюбаку😉
Головин свой объём работы сделал, в том числе и беговой, как видно из статистики.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
16 июня в 09:23
а забет Криро они только бегают
particular
particular
16 июня в 09:03
Для успеха в первой игре не хватило командного соответствующего километража... Обыграть бельгийцев сложно, но загонять как зайцев в поле - вполне, возможно..:)
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июня в 08:59
Жаль что Головин не забил два как Лукаку
Futurista
Futurista
16 июня в 08:38
RamonCSKA
RamonCSKA ответ sir_Alex (раскрыть)
16 июня в 08:24
Просто один в поле не воин, а с Бельгией и подавно
Брулин
Брулин
16 июня в 08:20
Головин о задаче России на Евро: «Каждый хочет выиграть титул, но пока нужно думать о первом шаге – выходе из группы»
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 08:19
Цель достигнута!Хотим знать,кто меньше даже Шунина пробежал.
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