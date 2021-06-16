"Головин в 1-м туре пробежал больше всех игроков Евро-2020. Оздоев — в топ-5"

Официальный сайт УЕФА опубликовал показатели игроков по итогам 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Лидером 1-го тура по преодолённой дистанции среди всех игроков стал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который в матче с Бельгией в общей сложности пробежал 12,5 км.
В топ-5 вошёл ещё один футболист российской сборной, хавбек «Зенита» Магомед Оздоев (11,9 км).
Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что национальная команда была лучше подготовлена физически во время чемпионата Европы 2008 года.
- Не поверите... Рад за них! Им бы в лёгкую атлетику!
- А мы ждём красивого результативного футбола! А не простой беготни по бровке!
- Не поверите... Рад за них! Им бы в лёгкую атлетику!
- А мы ждём красивого результативного футбола! А не простой беготни по бровке!
Второе как видно умеют, осталось научиться первому. 😁😛
Второе как видно умеют, осталось научиться первому. 😁😛
Нападения то нет,памятник "длинный" ели ноги волок.
Нападения то нет,памятник "длинный" ели ноги волок.
Головин свой объём работы сделал, в том числе и беговой, как видно из статистики.
Головин свой объём работы сделал, в том числе и беговой, как видно из статистики.