"Головин в 1-м туре пробежал больше всех игроков Евро-2020. Оздоев — в топ-5"

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16 июня 2021, 04:37

Официальный сайт УЕФА опубликовал показатели игроков по итогам 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Лидером 1-го тура по преодолённой дистанции среди всех игроков стал российский полузащитник «Монако» , который в матче с Бельгией в общей сложности пробежал 12,5 км.

В топ-5 вошёл ещё один футболист российской сборной, хавбек «Зенита» (11,9 км).

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что национальная команда была лучше подготовлена физически во время чемпионата Европы 2008 года.