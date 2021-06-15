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Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на 5 чемпионатах Европы

15 июня 2021, 19:12
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия0 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сборная Португалии встречается с командой Венгрии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 (0:0, первый тайм).

В стартовом составе португальской сборной вышел Криштиану Роналду. Для 36-летнего игрока это пятый чемпионат Европы в карьере.

Таким образом, Роналду стал первым футболистом, достигшим этой отметки. В первый раз он сыграл на Евро в 2004 году, став по итогу турнира серебряным призером.

Также Роналду принимал участие на Евро в 2008, 2012 и 2016 годах. На Евро-2016 он стал победителем турнира.

Ранее Роналду рассказывал о своей мотивации перед Евро-2020.

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Все комментарии
feris1
feris1
15 июня в 23:15
Рон велик и это факт!
zooveterinar
zooveterinar ответ RR117 (раскрыть)
15 июня в 21:39
В этом блоге речь идет о чемпионате евро., про лигу чемпионов речи нету, это отдельный турнир, согласись???!! Роналду реально профессионал, это факт!!! Просто Платини забил голы и забыл, этого двадцать лет тянут на рекорды, наконец ,через пеналь натянули, как китайский....... Последний гол сегодня ,без спору красиво,профессионально!!!
Agamaga........
Agamaga........ ответ RR117 (раскрыть)
15 июня в 21:29
Любители нарцисса выгораживают своего идола?)
Во всем первый и единственный 😂
RR117
RR117 ответ zooveterinar (раскрыть)
15 июня в 21:22
Роналду 17 голов забил в одном розыгрыше ЛЧ, сколько забил Платини в одном розвгрыше ЛЧ?

А многие другие величайшие форварды в истории ЧЕ, далеко позади от Роналду, хотя игрыли в топ сборных, в отличии от Роналду, у которого не было таких партнеров как сейчас, когда он был на пике формы.
RR117
RR117
15 июня в 21:16
Легенда.
И самое главное, что все эти 5 чемпионатов Европы, Роналду провел в статусе активного игрока, а не просто статиста!
Впрочем как и 5 кубков ЛЧ - играл важнейшую роль своих победных сезонах, в отличии от некоторых.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ Союзник противников (раскрыть)
15 июня в 21:07
Эт точно)))))))
ren888888
ren888888
15 июня в 20:57
От жадности все деньги хочет заработать этот гей.
firewing
firewing
15 июня в 20:57
Он не просто вышел на поле - 2 забил, так что рекорд иранца не за горами.
beefs
beefs
15 июня в 20:42
пять участий - это 20 лет в форме...
bsww
bsww ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
15 июня в 20:40
Если будет выступать, то просто из-за имени попадёт в заявку. А на поле выйдет только тогда, когда игра сделана
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
15 июня в 20:30
Неужели больше Жиркова?!)
Мessi 10
Мessi 10
15 июня в 20:25
Персофаны Криша будут галдеть, что у Месси такого нет))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июня в 20:04
На то он и Роналду!
zooveterinar
zooveterinar ответ Futurista (раскрыть)
15 июня в 20:00
Ну там они немного, по-другому колотили,я за евро в 80-е, когда у,него душа еще была чистая, как слеза.
Союзник противников
Союзник противников ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
15 июня в 19:55
...с эпитафией "Рядом с пьедесталом".
Союзник противников
Союзник противников
15 июня в 19:54
Пусть это будет последним его достижением в матчах ЧЕ.Впрочем,и чемпионство было добыто без него,"самопровозглашённого тренера",жестикулирующего у бровки.
A.S.A
A.S.A
15 июня в 19:44
Даже тут Криш умудрился вписать свое имя в историю!!!
Кто то восхищается им,кто то нет, а он легенда мирового футбола, который подтвердил свой статус как минимум в трех топ чемпионатах,и ни где не опустился ниже своего уровня...кто бы что не говорил! Молодец!!!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
15 июня в 19:40
Ну всё, ещё один памятник себе изваяет
Futurista
Futurista ответ zooveterinar (раскрыть)
15 июня в 19:40
Платини с Блаттером столько "наколотил"...до сих пор прокуратура Швейцарии считает)...
Ironigor
Ironigor
15 июня в 19:27
Роналдо это легенда мирового футбола ⚽ !!!
И это факт !!! Рон Удачи тебе !!! Всем Добра !!!
SHMEL
SHMEL
15 июня в 19:27
Вероятнее всего мы его увидим и на шестом ЧЕ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июня в 19:24, ред.
Престарелый дайвер будет проситься в сборную и за 40 лет. И ведь возьмут! И выпустят минут на 5 в конце матча. А рекорд будет обновлён. Что и требуется для Роналду...
zooveterinar
zooveterinar
15 июня в 19:23
Бедолага, никак рекорд свой не поставит!!! Платини девять заколотил ,за один чемпионат, этот чудак за пятый может быть наколотит,если французы, с немцами позволят, с венграми пока не идут дела,но пока.
Zenit_84
Zenit_84
15 июня в 19:20
Еще и на 6-м может побывать
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
15 июня в 19:15, ред.
осталось в 2024 сыграть. Скорее всего еще будет играть в 39.
КЭТиК
КЭТиК
15 июня в 19:14
Эта информация была известна заранее.
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