Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на 5 чемпионатах Европы

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15 июня 2021, 19:12

Сборная Португалии встречается с командой Венгрии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 (0:0, первый тайм).

В стартовом составе португальской сборной вышел . Для 36-летнего игрока это пятый чемпионат Европы в карьере.

Таким образом, Роналду стал первым футболистом, достигшим этой отметки. В первый раз он сыграл на Евро в 2004 году, став по итогу турнира серебряным призером.

Также Роналду принимал участие на Евро в 2008, 2012 и 2016 годах. На Евро-2016 он стал победителем турнира.

Ранее Роналду рассказывал о своей мотивации перед Евро-2020.