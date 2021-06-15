Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на 5 чемпионатах Европы

Сборная Португалии встречается с командой Венгрии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 (0:0, первый тайм).
В стартовом составе португальской сборной вышел Криштиану Роналду. Для 36-летнего игрока это пятый чемпионат Европы в карьере.
Таким образом, Роналду стал первым футболистом, достигшим этой отметки. В первый раз он сыграл на Евро в 2004 году, став по итогу турнира серебряным призером.
Также Роналду принимал участие на Евро в 2008, 2012 и 2016 годах. На Евро-2016 он стал победителем турнира.
Ранее Роналду рассказывал о своей мотивации перед Евро-2020.
Во всем первый и единственный 😂
Во всем первый и единственный 😂
А многие другие величайшие форварды в истории ЧЕ, далеко позади от Роналду, хотя игрыли в топ сборных, в отличии от Роналду, у которого не было таких партнеров как сейчас, когда он был на пике формы.
А многие другие величайшие форварды в истории ЧЕ, далеко позади от Роналду, хотя игрыли в топ сборных, в отличии от Роналду, у которого не было таких партнеров как сейчас, когда он был на пике формы.
И самое главное, что все эти 5 чемпионатов Европы, Роналду провел в статусе активного игрока, а не просто статиста!
Впрочем как и 5 кубков ЛЧ - играл важнейшую роль своих победных сезонах, в отличии от некоторых.
И самое главное, что все эти 5 чемпионатов Европы, Роналду провел в статусе активного игрока, а не просто статиста!
Впрочем как и 5 кубков ЛЧ - играл важнейшую роль своих победных сезонах, в отличии от некоторых.
Кто то восхищается им,кто то нет, а он легенда мирового футбола, который подтвердил свой статус как минимум в трех топ чемпионатах,и ни где не опустился ниже своего уровня...кто бы что не говорил! Молодец!!!
Кто то восхищается им,кто то нет, а он легенда мирового футбола, который подтвердил свой статус как минимум в трех топ чемпионатах,и ни где не опустился ниже своего уровня...кто бы что не говорил! Молодец!!!
И это факт !!! Рон Удачи тебе !!! Всем Добра !!!
И это факт !!! Рон Удачи тебе !!! Всем Добра !!!