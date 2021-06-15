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Португалия разгромила Венгрию в концовке, а Роналду оформил россыпь важных рекордов

вчера, 22:19
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И приблизил себя к грандиозному достижению.

До 84-й минуты матча в Будапеште на табло горели нули, обещавшие громкую сенсацию в «квартете смерти», но в концовке фавориты конвертировали преимущество в голы: Рафаэль Геррейру забил с помощью рикошета, а Криштиану Роналду оформил дубль, забив с пенальти и с игры. Действующие чемпионы Европы начали защиту титула с крупной победы 3:0.

Только факты (в основном о Криштиану Роналду)

1 — Криштиану забил первый гол на Евро-2020 с пенальти в 11-м матче турнира. Символично. До Португалии право на пенальти получала только Дания, однако Пьер-Эмиль Хейбьерг не сумел переиграть с «точки» вратаря сборной Финляндии Лукаша Градецки.

2 — Оба попадания Роналду в створ ворот Петера Гулачи привели к голам. Два точных удара обернулись двумя голами.

3 — Победа со счетом 3:0 стала повторением крупнейшего результата на старте нового турнира для действующих чемпионов Европы. В 1964 году выигравшая первый розыгрыш Евро сборная СССР стартовала с аналогичной победы над датчанами.

5 — Первое заметное достижение в этом матче КриРо установил со стартовым свистком Чунейта Чакира: лидер и капитан сборной Португалии стал первым футболистом в истории, которому удалось сыграть на пяти чемпионатах Европы. Португалец дебютировал в 19 лет на Евро-2004, после чего не пропускал футбольные форумы Старого Света. Сейчас ему 36 лет. На четырех предыдущих турнирах Роналду собрал полную коллекцию наград: «золото» (Евро-2016), «серебро» (Евро-2004) и «бронза» (Евро-2012).

10 — Португалия стала первой командой в финальных стадиях чемпионатов Европы, которой удалось шокировать соперника тремя голами в заключительные 10 минут матча.

11 — Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории чемпионатов Европы, которому удалось забить сначала 10, а потом и 11 голов. Перед стартом Евро-2020 обладатель пяти «Золотых мячей» делил первую строчку в историческом списке бомбардиров с Мишелем Платини — по 9 мячей. Теперь португалец — единолично самый результативный футболист Евро всех времен. Платини забил все свои 9 мячей на триумфальном для Франции турнире 1984 года, а Роналду отметился голами на каждом из своих пяти чемпионатов:

Евро-2004 (2): гол Греции (группа) и гол Нидерландам (полуфинал).

Евро-2008 (1): гол Чехии (группа).

Евро-2012 (3): дубль Нидерландам (группа) и гол Чехии (четвертьфинал).

Евро-2016 (3): дубль Венгрии (группа) и гол Уэльсу (полуфинал).

Евро-2020 (2): дубль Венгрии (группа)… [продолжение следует].

14 — Маленькая передышка перед очередной порцией КриРо. Венгрия остается самым любимым соперником Португалии: мадьяры не нанесли португальцам ни одного поражения в 14 матчах, которые провели эти сборные с 1926 года. У Португалии 10 побед и 4 ничьих.

18 — таково общее количество голов Криштиану Роналду на крупных турнирах (11 на Евро + 7 на чемпионатах мира). Португалец сравнялся по этому показателю с Гердом Мюллером и на один гол отстает от другого немца, удерживающего мировой рекорд — Мирослава Клозе.

36 — Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом, которому удалось забить два мяча на Евро. Точный возраст португальца на момент матча с Венгрией — 36 лет и 130 дней. Прежде этим достижением владел нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который на Евро-2012 оформил дубль в матче против Швеции (2:1) в 35 лет и 256 дней.

39 — Матч против Венгрии стал для Роналду 39-м на крупном турнире (чемпионаты мира + чемпионаты Европы), что является новым рекордом для европейского футболиста. Криштиану опередил Бастиана Швайнштайгера, у которого 38 встреч в рамках больших международных соревнований. Д — Долголетие.

70 — Португалия владела мячом 70% игрового времени. До рекордного показателя Испании из вчерашнего матча против Швеции (85.1%) неблизко, но тоже весьма внушительно.

106 — После матча с Венгрией на счету КриРо 106 голов за национальную сборную. До мирового рекорда, который по-прежнему принадлежит иранцу Али Даеи (109), остается забить трижды.

68000 — В Будапеште нет ограничения относительно посещаемости, поэтому «Ференц Пушкаш Арена» была заполнена под завязку на матче местной команды с действующими чемпионами Европы. Как же классно и необычно в свете выработавшихся за последний год привычек смотрится футбол с таким количеством зрителей!

Португалия может снова побороться за титул

Конечно, главные испытания впереди, причем уже на групповой стадии португальцам предстоит сыграть против Франции и Германии, но если наберут хотя бы одно очко в двух этих матчах, то выйдут в плей-офф. Матч против Венгрии заставил португальских болельщиков понервничать, но получился идеальным для тренерского штаба: итоговый результат настраивает команду на позитивный лад, а Фернанду Сантуш получил богатую пищу для размышлений в виде безголевых 84 минут.

У сборной Португалии огромный потенциал в атаке, но в игре с Венгрией постоянно подводила суетливость и необдуманность, символом которой стал Диогу Жота. Еще на пятой минуте форвард «Ливерпуля» должен был выкатить мяч под удар Криштиану Роналду, но пожадничал, да и впоследствии часто действовал невпопад. Эта суетливость передалась и некоторым партнерам, что мешало чемпионам Европы конвертировать игровое преимущество в счет. Замены помогли Фернанду Сантушу не только освежить, но и успокоить команду, благо выбор в атаке у опытного тренера есть, как и время, чтобы выбрать оптимальное сочетание.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:09
Португалию с победой. Уже боялся, что опять будет нулевая ничья, как у Испании
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:38
Что тут говорить! Очередные исторические победы гения!
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
сегодня в 02:27
Да нет здесь никакой сенсации .
Шло всё к нулям но обидный рикошет сломал Мадьяр.
Fury_Pitt
Fury_Pitt
вчера в 23:18
Потрясающий конечно человек, его хейтеры несчастные люди, искренне им сочувствую, ибо тратят свои жизненные силы и свои нервы на совершенно пустое и бессмысленное дело, пытаясь принизить все его достижения, которых накопилось уже столько, что просто уму непостижимо. Нужно быть совершенно недалеким человеком, что бы продолжать заниматься столь глупым занятием, это все равно что идти в никуда, идти в пустоту, открывая все новые грани безумия, неужели от этого можно ловить кайф, оскорбляя кого-то, никогда этого не пойму, люди конечно разные, но все же, неужели нельзя направить свою энергию в какое-нибудь позитивное русло, хотя бы попробовать, может понравиться:)
Gelious
Gelious
вчера в 22:49
Там в комментариях к самому матчи уже начали от желчи писать про невероятно сильных партнеров, что не Роналду миллиард и один раз сборную на себе тянул. Ох, Роналду. Что ж ты творишь со своими хейтерами. Нельзя быть настолько великим. Браво!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:34
Я переключил за 5 минут до конца на нервах,а тут такое! Молодцы!
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