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вчера, 22:19

И приблизил себя к грандиозному достижению.

До 84-й минуты матча в Будапеште на табло горели нули, обещавшие громкую сенсацию в «квартете смерти», но в концовке фавориты конвертировали преимущество в голы: Рафаэль Геррейру забил с помощью рикошета, а Криштиану Роналду оформил дубль, забив с пенальти и с игры. Действующие чемпионы Европы начали защиту титула с крупной победы 3:0.

Только факты (в основном о Криштиану Роналду)

1 — Криштиану забил первый гол на Евро-2020 с пенальти в 11-м матче турнира. Символично. До Португалии право на пенальти получала только Дания, однако Пьер-Эмиль Хейбьерг не сумел переиграть с «точки» вратаря сборной Финляндии Лукаша Градецки.

2 — Оба попадания Роналду в створ ворот Петера Гулачи привели к голам. Два точных удара обернулись двумя голами.

3 — Победа со счетом 3:0 стала повторением крупнейшего результата на старте нового турнира для действующих чемпионов Европы. В 1964 году выигравшая первый розыгрыш Евро сборная СССР стартовала с аналогичной победы над датчанами.

5 — Первое заметное достижение в этом матче КриРо установил со стартовым свистком Чунейта Чакира: лидер и капитан сборной Португалии стал первым футболистом в истории, которому удалось сыграть на пяти чемпионатах Европы. Португалец дебютировал в 19 лет на Евро-2004, после чего не пропускал футбольные форумы Старого Света. Сейчас ему 36 лет. На четырех предыдущих турнирах Роналду собрал полную коллекцию наград: «золото» (Евро-2016), «серебро» (Евро-2004) и «бронза» (Евро-2012).

10 — Португалия стала первой командой в финальных стадиях чемпионатов Европы, которой удалось шокировать соперника тремя голами в заключительные 10 минут матча.

11 — Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории чемпионатов Европы, которому удалось забить сначала 10, а потом и 11 голов. Перед стартом Евро-2020 обладатель пяти «Золотых мячей» делил первую строчку в историческом списке бомбардиров с Мишелем Платини — по 9 мячей. Теперь португалец — единолично самый результативный футболист Евро всех времен. Платини забил все свои 9 мячей на триумфальном для Франции турнире 1984 года, а Роналду отметился голами на каждом из своих пяти чемпионатов:

Евро-2004 (2): гол Греции (группа) и гол Нидерландам (полуфинал).

Евро-2008 (1): гол Чехии (группа).

Евро-2012 (3): дубль Нидерландам (группа) и гол Чехии (четвертьфинал).

Евро-2016 (3): дубль Венгрии (группа) и гол Уэльсу (полуфинал).

Евро-2020 (2): дубль Венгрии (группа)… [продолжение следует].

14 — Маленькая передышка перед очередной порцией КриРо. Венгрия остается самым любимым соперником Португалии: мадьяры не нанесли португальцам ни одного поражения в 14 матчах, которые провели эти сборные с 1926 года. У Португалии 10 побед и 4 ничьих.

18 — таково общее количество голов Криштиану Роналду на крупных турнирах (11 на Евро + 7 на чемпионатах мира). Португалец сравнялся по этому показателю с Гердом Мюллером и на один гол отстает от другого немца, удерживающего мировой рекорд — Мирослава Клозе.

36 — Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом, которому удалось забить два мяча на Евро. Точный возраст португальца на момент матча с Венгрией — 36 лет и 130 дней. Прежде этим достижением владел нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который на Евро-2012 оформил дубль в матче против Швеции (2:1) в 35 лет и 256 дней.

39 — Матч против Венгрии стал для Роналду 39-м на крупном турнире (чемпионаты мира + чемпионаты Европы), что является новым рекордом для европейского футболиста. Криштиану опередил Бастиана Швайнштайгера, у которого 38 встреч в рамках больших международных соревнований. Д — Долголетие.

70 — Португалия владела мячом 70% игрового времени. До рекордного показателя Испании из вчерашнего матча против Швеции (85.1%) неблизко, но тоже весьма внушительно.

106 — После матча с Венгрией на счету КриРо 106 голов за национальную сборную. До мирового рекорда, который по-прежнему принадлежит иранцу Али Даеи (109), остается забить трижды.

68000 — В Будапеште нет ограничения относительно посещаемости, поэтому «Ференц Пушкаш Арена» была заполнена под завязку на матче местной команды с действующими чемпионами Европы. Как же классно и необычно в свете выработавшихся за последний год привычек смотрится футбол с таким количеством зрителей!

Португалия может снова побороться за титул

Конечно, главные испытания впереди, причем уже на групповой стадии португальцам предстоит сыграть против Франции и Германии, но если наберут хотя бы одно очко в двух этих матчах, то выйдут в плей-офф. Матч против Венгрии заставил португальских болельщиков понервничать, но получился идеальным для тренерского штаба: итоговый результат настраивает команду на позитивный лад, а Фернанду Сантуш получил богатую пищу для размышлений в виде безголевых 84 минут.

У сборной Португалии огромный потенциал в атаке, но в игре с Венгрией постоянно подводила суетливость и необдуманность, символом которой стал Диогу Жота. Еще на пятой минуте форвард «Ливерпуля» должен был выкатить мяч под удар Криштиану Роналду, но пожадничал, да и впоследствии часто действовал невпопад. Эта суетливость передалась и некоторым партнерам, что мешало чемпионам Европы конвертировать игровое преимущество в счет. Замены помогли Фернанду Сантушу не только освежить, но и успокоить команду, благо выбор в атаке у опытного тренера есть, как и время, чтобы выбрать оптимальное сочетание.