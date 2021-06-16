Малафеев: «Не думаю, что у Черчесова есть повод для замены Шунина»

Бывший голкипер сборной России поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Верить в нашу команду надо до последнего. Сегодня важный матч как для нас, так и для наших соперников. Будет закрытая игра с большим преимуществом нашей команды. Думаю, победим с минимальным преимуществом. Финны способны удивить своей игрой в обороне и резкими контратаками. Сегодня точно будет легче реализовывать моменты, чем с той же Бельгией. Финны дадут играть нашей сборной. Они закроются в своей штрафной и будут выжидать момент.

Не думаю, что у Черчесова есть какой-то повод для замены Шунина. В пропущенных голах сборной нет явной ошибки Антона, в нескольких моментах он спас нашу команду, счет мог быть и крупнее. Думаю, в матче с финнами Шунин выйдет в стартовом составе.