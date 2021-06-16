Колосков: «Сомнений в сегодняшней победе сборной России нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

Сомнений в сегодняшней победе нет. Сборная должна или обязана победить — не совсем корректное высказывание, но все говорит о том, что у нас хорошие шансы на выигрыш. Наша команда опытная, добивалась успеха на ЧМ , игроки в клубах играют на хорошем уровне. Подготовка была тоже качественная. Бельгию они испугались, а если сегодня выйдут с полной самоотдачей и правильной агрессией — биться за территорию, а не за голы — то все получится.

Простых игр уже не бывает. Мы видим это по матчу Венгрия — Португалия, где португальцы забили первый гол только после 80 минуты. Поэтому, легкой победы сегодня точно не будет, об этом даже мечтать не приходится. Дай бог, чтобы победили в трудной борьбе, но главное, победа.

Будет ли провалом наш проигрыш? Оценку надо давать после турнира. Если проиграем, назовем это неудачей. У Черчесова контракт до 2022 года, поэтому о его отставке даже не может идти речи. Сгоряча нельзя принимать решения, не зря же говорят, что главное в футболе — это пауза.