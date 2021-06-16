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Колосков: «Сомнений в сегодняшней победе сборной России нет»

16 июня 2021, 12:56
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

Сомнений в сегодняшней победе нет. Сборная должна или обязана победить — не совсем корректное высказывание, но все говорит о том, что у нас хорошие шансы на выигрыш. Наша команда опытная, добивалась успеха на ЧМ, игроки в клубах играют на хорошем уровне. Подготовка была тоже качественная. Бельгию они испугались, а если сегодня выйдут с полной самоотдачей и правильной агрессией — биться за территорию, а не за голы — то все получится.

Простых игр уже не бывает. Мы видим это по матчу Венгрия — Португалия, где португальцы забили первый гол только после 80 минуты. Поэтому, легкой победы сегодня точно не будет, об этом даже мечтать не приходится. Дай бог, чтобы победили в трудной борьбе, но главное, победа.

Будет ли провалом наш проигрыш? Оценку надо давать после турнира. Если проиграем, назовем это неудачей. У Черчесова контракт до 2022 года, поэтому о его отставке даже не может идти речи. Сгоряча нельзя принимать решения, не зря же говорят, что главное в футболе — это пауза.

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Все комментарии
альсато
альсато
16 июня в 17:03
Если у меня была такая же пенсия как у Вячеслава Колоскова-я бы тоже в будущее смотрел-не сомневаясь!)))))
112910415
112910415
16 июня в 14:03
Сомнений нет ... любопытно.
Дания тоже была полна оптимизма
Ironigor
Ironigor
16 июня в 13:51
particular
particular
16 июня в 13:40, ред.
... уверенности тоже...
А самоуверенность и перенакачка, как обычно, могут привести к фиаско...
vitya valdes
vitya valdes
16 июня в 13:25
За это сборную России всегда наказывают
David Young
David Young
16 июня в 13:17, ред.
"Сборная должна или обязана победить — не совсем корректное высказывание..." - если бы футболисты и тренеры сборной не получали никаких денег, то может быть это и было бы правдой. А так это очень даже корректно. Особенно в матчах с командами которые на бумаге слабее.
Comentarios
Comentarios
16 июня в 13:17
Предчувствие если честно не очень..
Мessi 10
Мessi 10
16 июня в 13:15
Что он несет?
"Бельгию испугались", но при этом "команда опытная, добивалась успеха на ЧМ".
И эти люди руководят нашим футболом. О чем тогда говорить и что требовать от игроков?
И чабану уже солому подстелил - при любом раскладе увольнения можно не ждать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июня в 13:15
Колосков про какую тут паузу чешет? Про менопаузу шо ли?! Так. Заходим в Википедию. Читаем про эту паузу...
Менопауза-это неспособность женщины рожать детей.
Это чё получается!!??)).
Брулин
Брулин
16 июня в 13:07
Юрий Семин: «Уверен, обыграем финнов и выйдем из группы. Для нас Евро сегодня только начинается»
Mangur
Mangur
16 июня в 13:04
Не верю. Проиграют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 12:57
АГА, ШАПКАМИ ЗАКИДАЕМ...
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