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Широков: «Результат матча с финнами не станет определяющим для Черчесова»

16 июня 2021, 10:42
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал предстоящий матч национальной команды на Евро-2020 против сборной Финляндии.

В матче с Финляндией жду, что ребята справятся, подарят нам радость и победу. В игре с Бельгией не получилась атакующая игра. Если ребята добавят в этом компоненте, естественно не забывая при этом об обороне, то всё должно получиться. В матче с Финляндией будет совсем другая тактика.

У Черчесова есть действующий контракт, поэтому не думаю, что результат матча с финнами станет для него определяющим. Когда подписан долгосрочный контракт, то, наверное, на тренера всё-таки рассчитывают. Останется ли он, если Россия проиграет Финляндии? Даже если мы проиграем финнам, гипотетически мы можем выйти из группы. Надо смотреть по итогу турнира и отталкиваться не только от результатов, а от того, что видят руководители. Если они видят позитив и дальнейший прогресс, то почему они должны расставаться с Черчесовым? Если они этого не видят и считают возможным прервать отношения, то, наверное, будут это делать.

Дзюба играет не один, он зависимый товарищ: от качества передач, от взаимодействий с партнёрами. На поле есть ещё десять человек. У нас нет ярких индивидуальностей, в том числе и Дзюба, который может взять мяч и протащить его. Ему нужна поддержка. Если все ребята поддержат друг друга, сыграют в свой лучший футбол, тогда и Дзюба будет играть другими красками. Всё взаимосвязано.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил уверенность в победе сборной России над Финляндией.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июня в 16:03
Надо не только грамотно а самоотверженно !И хотеть умирать на поле, как это не пафосно звучит!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ STVA 1 (раскрыть)
16 июня в 15:33
Состав у датчан лучше нашего в 2 раза, по стоимости игроков так и ещё больше.
Но это не значит, что с ними нет шансов. Нужно только грамотно обороняться и использовать свои моменты. Как это сделали финны.
А пока посмотрим, как сборная сыграет с более простым соперником...
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июня в 12:56
С финнами еще сгласен!Но ты же адекватный человек!Глянь состав датчан!Мы не та сборная которая в 2008 играла от души!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ STVA 1 (раскрыть)
16 июня в 12:35
Однозначно не топовая. Но с датчанами и финнами бороться нам под силу...
112910415
112910415
16 июня в 11:36
скромная победа, похоже, состоится
Мaлик
Мaлик
16 июня в 11:25
Посмотрим чем все дело закончится
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июня в 11:24
Один вопрос!А мы топовая разве?
Мечты мечты где ваша сладость)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июня в 11:04
С Черчесовым будет ситуация, как с Капелло. Подписали контракт новый, но Фабио был рычагом, инструментом, чтобы свалить Толстых, Гинером. Во всяком случае главбух использовал ситуацию сполна. Продажные СМИ каждый день долбили тогда Фабио и Толстых. Складывалось впечатление о заказном характере.
Интересно. Повторит судьбу павлин итальянца, если чё).
И уйдет Дюков с поста президента РФ С?)).
ДАША Д
ДАША Д
16 июня в 11:01
Он для всего российского футбола определяющий: либо похороны, либо еще плывем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 11:00
Сегодня самое время показать, есть ли у этой команды и Черчесова я@ца.
Играть за себя и за Россию, за болельщиков и рейтинг.
Проигрывать на домашнем стадионе, при поддержке зрителей, да ещё Финляндии (при всём к ней уважении - это не ТОПовая команда) - смерти подобно.
Останутся теоретические шансы, но это нужно будет побеждать датчан у них дома и ждать результаты других групп. А оно нам надо, такая нервотрёпка?
Так что ждём сегодня красивой атакующей игры и победу хотя бы в 2 мяча...
Gahi
Gahi
16 июня в 10:47
Главное чтобы показали положительный результат.
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