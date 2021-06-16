Дюков: «Все мы ждём выхода сборной из группы»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал предстоящий матч сборной России с командой Финляндии на Евро-2020.

Задача поставлена. Все мы ждем выхода сборной из группы. Задача не совсем простая, будем надеяться, что она будет выполнена. И тренерский штаб, и команда настроены на это.

Когда продлевали Черчесова в марте 2020 года, контракт подписывался на следующий отборочный цикл чемпионата.