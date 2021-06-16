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Дюков: «Все мы ждём выхода сборной из группы»

16 июня 2021, 11:28
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал предстоящий матч сборной России с командой Финляндии на Евро-2020.

Задача поставлена. Все мы ждем выхода сборной из группы. Задача не совсем простая, будем надеяться, что она будет выполнена. И тренерский штаб, и команда настроены на это.

Когда продлевали Черчесова в марте 2020 года, контракт подписывался на следующий отборочный цикл чемпионата.

Ранее Дюков рассказал, какая задача стоит перед сборной на Евро-2020.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 июня в 12:23
Черчесов заходит к Дюкову и так с порога: "Продлевать будете?" Эскорт какой-то, в принципе в российском футболе он сейчас в тренде.
Artem Grunis
Artem Grunis
16 июня в 12:14
Гн Дюков как главный инициатор ужесточения лимита на легионеров главный ответственный за грядущий провал сборной. Пока есть лимит ситуация с уровнем футбола продолжит ухудшаться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 11:54
Нашей команде повезло с группой. Из ТОПов только Бельгия, с остальными можно бороться.
Вот кому не свезло, так это Венгрии. Два чемпиона МИРА последних лет плюс действующий чемпион Европы. Так что от венгров никто ничего и не потребует.
А вот наши должны выходить из такой группы. И желательно со второго места, чтобы не нарваться сразу на какого-нить монстра. Правда, выбирать соперников будем не мы, а нас.
Задача же нашей сборной как можно лучше сыграть 2 оставшихся матча.
Чего я ей и желаю. Удачи нашим ребятам и без травм...
Ironigor
Ironigor
16 июня в 11:49
А мы все думали когда вас избрали президентом РФС, что вы займётесь решением всех насущных проблем в футболе ⚽ . Но а воз и нынче там и ещё больше увяз в вашем чиновничьем болоте !!! Отсюда и проблемы в вашем хозяйстве и сборная тому подтверждение!!! Только вот и остаётся жить и ждать одной надеждой в сердце ❣ или на волшебное Авось... !!! Вот и пожелаем опять Удачи сборной России в сегодняшнем матче !!!
Всем Добра !!!
rubinovyi2
rubinovyi2
16 июня в 11:35
"Когда продлевали Черчесова в марте 2020 года, контракт подписывался на следующий отборочный цикл чемпионата."
А,вот это пугает...
asraeil
asraeil
16 июня в 11:29
Ждать то ждем, но потом как всегда отмазки будем слушать...
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