Дюков: «Все мы ждём выхода сборной из группы»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал предстоящий матч сборной России с командой Финляндии на Евро-2020.
Задача поставлена. Все мы ждем выхода сборной из группы. Задача не совсем простая, будем надеяться, что она будет выполнена. И тренерский штаб, и команда настроены на это.
Когда продлевали Черчесова в марте 2020 года, контракт подписывался на следующий отборочный цикл чемпионата.
Ранее Дюков рассказал, какая задача стоит перед сборной на Евро-2020.
Вот кому не свезло, так это Венгрии. Два чемпиона МИРА последних лет плюс действующий чемпион Европы. Так что от венгров никто ничего и не потребует.
А вот наши должны выходить из такой группы. И желательно со второго места, чтобы не нарваться сразу на какого-нить монстра. Правда, выбирать соперников будем не мы, а нас.
Задача же нашей сборной как можно лучше сыграть 2 оставшихся матча.
Чего я ей и желаю. Удачи нашим ребятам и без травм...
Вот кому не свезло, так это Венгрии. Два чемпиона МИРА последних лет плюс действующий чемпион Европы. Так что от венгров никто ничего и не потребует.
А вот наши должны выходить из такой группы. И желательно со второго места, чтобы не нарваться сразу на какого-нить монстра. Правда, выбирать соперников будем не мы, а нас.
Задача же нашей сборной как можно лучше сыграть 2 оставшихся матча.
Чего я ей и желаю. Удачи нашим ребятам и без травм...