Широков назвал идеального главного тренера для ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков поделился мнением о том, кто может стать новым главным тренером «армейцев».
Нужно искать хорошего тренера: иностранец или русский — без разницы. Главное, чтобы новый специалист вернул ЦСКА на лидирующие позиции. Не знаю, готов ли Алексей Березуцкий нести такую ношу. Все с чего-то начинали, поэтому можно и его попробовать в качестве главного тренера.
Можно опять рассмотреть Овчинникова. Думаю, Овчинников — идеальная кандидатура, он знает команду и хочет работать. Но он сейчас при должности, насколько я понимаю, и захотят ли его возвращать? Мы не знаем, что на сегодняшний день хотят руководители ЦСКА.
Вчера ЦСКА объявил об отставке Ивицы Олича.
Только ковыряться и перебирать времени нет...
Только ковыряться и перебирать времени нет...
Не надо забывать и С.Н. Игнашевича. Работая ( успешно) с Торпедо он приобрёл определённый опыт тренерской работы + свой в доску.
Не надо забывать и С.Н. Игнашевича. Работая ( успешно) с Торпедо он приобрёл определённый опыт тренерской работы + свой в доску.
На худой конец за дело возьмётся самый эффективный менеджер РПЛ Евгений Гинер.
На худой конец за дело возьмётся самый эффективный менеджер РПЛ Евгений Гинер.