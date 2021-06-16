Широков назвал идеального главного тренера для ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о том, кто может стать новым главным тренером «армейцев».

Нужно искать хорошего тренера: иностранец или русский — без разницы. Главное, чтобы новый специалист вернул ЦСКА на лидирующие позиции. Не знаю, готов ли Алексей Березуцкий нести такую ношу. Все с чего-то начинали, поэтому можно и его попробовать в качестве главного тренера.