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Широков назвал идеального главного тренера для ЦСКА

16 июня 2021, 11:24

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков поделился мнением о том, кто может стать новым главным тренером «армейцев».

Нужно искать хорошего тренера: иностранец или русский — без разницы. Главное, чтобы новый специалист вернул ЦСКА на лидирующие позиции. Не знаю, готов ли Алексей Березуцкий нести такую ношу. Все с чего-то начинали, поэтому можно и его попробовать в качестве главного тренера.

Можно опять рассмотреть Овчинникова. Думаю, Овчинников — идеальная кандидатура, он знает команду и хочет работать. Но он сейчас при должности, насколько я понимаю, и захотят ли его возвращать? Мы не знаем, что на сегодняшний день хотят руководители ЦСКА.

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Сп62
Сп62
16 июня в 21:12
У Широкова тренерской лицензии, наверное, нет. А вот Лёшу попробовать можно. К тому же, в случае чего, можно будет незаметно заменить на Васю. Главное, далеко искать не надо.
Konst56
Konst56
16 июня в 19:49
Надо назначить теренера, который вернет ЦСКА на лидирующие позиции... И как раньше никто до этого не додумался?
ren888888
ren888888
16 июня в 19:20
Хитрец,дружбана пиарит,конечно если прокатит овча его отблагодарит) И оба будут на мази.
berda2003
berda2003
16 июня в 18:38
тогда уже пора шнобеля арустакяна назначать - хуже не будет...
альсато
альсато
16 июня в 16:41
лучший тренер для ЦСКА-это министр обороны!)))
SHMEL
SHMEL
16 июня в 16:14
Наверняка Орешкин варяга притащит.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
16 июня в 15:44
Что-то Широков поскромничал, себя не назвал.
Garrincha58
Garrincha58 ответ makkie (раскрыть)
16 июня в 15:26
а у них третьего брата нет? можно потом и его пригласить
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 14:56
Кончайте гадать,и закройте в своих рассуждениях нынешний ЦСКА как спортивный проект,если в дело влезли напрямую банки и "суперуспешные" неприкасаемые чиновники типа Орешкина.
David Young
David Young
16 июня в 13:58
Рома Широков точно очень далек от списка тех кто подходит ЦСКА Москве в этом плане, да и вообще таких как он нужно держать как можно дальше от себя.
mangox33
mangox33
16 июня в 13:57
Опомнились млть , в свое время Гришина прокинули а поставили мозырьского дворника вот и результвт налицо
Правда тут
Правда тут
16 июня в 13:48
Да полюбому Семин инфа сотка)))
Cremen
Cremen
16 июня в 13:47
Для пердива и Березуцкий подойдет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июня в 13:37
Рома предлагает нам провести эксперименты, тогда давай начнём с него, пусть попробует, потом другой и т.д.
ye666jj7mggn
ye666jj7mggn
16 июня в 12:39
Лучше молчал бы ти ты широков,твои слова ноль,ты показал себя кем являешься
particular
particular
16 июня в 12:17, ред.
Идеального сложно подобрать, но подходящего по ряду критериев, - можно...
Только ковыряться и перебирать времени нет...
доктоР7
доктоР7
16 июня в 12:16
Орешкин, 33а, признайся, ты для нас теперь такой же эффективный менагер, как Федун для Спартака.
ДСА
ДСА
16 июня в 12:14
Любому там не просто будет.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
16 июня в 12:07
То как быстро расстались с Оличем складывается впечатление, что уже есть кандидат в тренеры для ЦСКА.
zsb1961
zsb1961
16 июня в 12:07
Семак, тоже, скоро освободится.
Futurista
Futurista
16 июня в 12:05
Ironigor
Ironigor
16 июня в 11:55
Широков, - коротко не о чём !!!
Супервайзер
Супервайзер ответ ОПС (раскрыть)
16 июня в 11:49
Идеального вообще нет ничего.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
16 июня в 11:42, ред.
Вангую.
Не надо забывать и С.Н. Игнашевича. Работая ( успешно) с Торпедо он приобрёл определённый опыт тренерской работы + свой в доску.
112910415
112910415
16 июня в 11:33
доверимся Роману, Роман не подведёт
makkie
makkie
16 июня в 11:29
Дайте поработать Алексею Березуцкому. Если не потянет - есть его брат-близнец.
На худой конец за дело возьмётся самый эффективный менеджер РПЛ Евгений Гинер.
ОПС
ОПС
16 июня в 11:26
Идеального тренера не бывает, У каждого свои плюсы и минусы.
Накир
Накир
16 июня в 11:26
Много суждений и мнений будет
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