ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Боярский: «Если сегодня Россия проиграет, Черчесов подаст в отставку»

16 июня 2021, 12:06
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

У меня еще меньше оптимизма, чем перед матчем с Бельгией. Я не знаю почерк игры этой сборной. У меня есть представление, что было бы с финнами, если бы сегодня против них вышли испанцы или украинцы — у этих сборных есть свой стиль игры. Во что играет наша команда, неизвестно.

Дзюба будет стараться, биться, но даже он не спасет. Культура и качество футбола европейских сборных настолько высоки, что нам очень далеко до них. Своей культуры футбола у нас нет. Если сегодня сборная России проиграет, Черчесов должен подать в отставку, это будет по-мужски. Думаю, так и случится.

Боярский обещал, что съест свою шляпу, если сборная России выиграет Евро-2020.

Все новости
Черданцев назвал лучшие и худшие команды Евро-2020
Сегодня, 00:43 Комментарии8
Онопко: «Думаю, что Алексей Березуцкий справится с работой в ЦСКА»
Вчера, 23:51 Комментарии8
Черданцев: «Очень надеюсь, что Франция не выйдет из группы»
Вчера, 21:13 Комментарии24
«Крылья»: «По Зиньковскому никаких запросов не было»
Вчера, 16:47 Комментарии6
Шварц рассказал, почему «Динамо» отпустило Комличенко в «Ростов»
Вчера, 16:01 Комментарии10
Червиченко: «Головину не с кем играть в сборной. Все от него отстают»
Вчера, 14:37 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
16 июня в 16:47
подаст в отставку или не подаст в отставку-ПЛЕВАТЬ!...ВЫИГРЫВАТЬ НАДО!
Аксинья
Аксинья
16 июня в 14:24
Миша эта каналья никогда не подаст в отставку тысяча чертей))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июня в 14:24
Наверное мишаня с усачом ночь в баре провели.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 июня в 14:06
Черчесов "Я поступлю как мужик - подам в отставку, если только Боярский съест свою шляпу."
Cremen
Cremen
16 июня в 13:48
Уровень Черчесова - спартак, не выше.
161регион
161регион
16 июня в 13:41
Полностью согласен с Мишей....
zim289
zim289
16 июня в 13:16
Черчесов, который не выигрывал даже чемп. России, получает больше, чем Роберто Манчини, который выигрывал АПЛ и Серию А. Это всё, что нужно знать о лысом недотренере.

Любой 15-летный задpoт в FIFA Manager привел бы команду к более высоким результатам.
sv_1969
sv_1969
16 июня в 13:00
Это Миша решил?А Миша знает во что его Зенит играет?Один в один сборная!
А больше вегл улыбнула фраза:Дзюба будет стараться, биться, но даже он не спасет. ДАЖЕ!!!! 74р Зюба Спаситель Отечества!
Очнись Миша ты се-ишь(((
амурец
амурец
16 июня в 12:58
ага уйдёт он, как же, кто же откажется ничего не делать и такую зарплату получать
Мessi 10
Мessi 10
16 июня в 12:46
Никуда он не уйдет. Он не дурак уходить с такого места - з/п космос, за результат никто не спрашивает. Дураки сидят в РФС, кто согласовывал ему такие условия.
112910415
112910415
16 июня в 12:34, ред.
" Миша, прости. что звоню ночью, это Стас. Мы проиграем. Миша, мы лузеры !
У нас нет культуры футбола, Миша ! Я смотрел нарезку по финнам ... шансов нет !
Подам в отставку, уеду в Австрию, потому что я мужик ! Прощай, Миша ! "
Comentarios
Comentarios
16 июня в 12:31
Да переходить надо на схему 4-4-2 с ней больше шансов. В нападении Соболев и Заболотный. Дзюба пусть отдохнет. По краям Миранчук с Головиным
Ironigor
Ironigor
16 июня в 12:25
Мишка , а может всё таки пора шляпу с полей уже начать грызть?!!)
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июня в 12:23
Сомневаюсь,он крепко зубами держится,сам не уйдет
materazzi2855
materazzi2855
16 июня в 12:21
Ну значит будем болеть за финов сегодня. Хотя усатый всё равно сам не уйдёт.
Владимир 77
Владимир 77
16 июня в 12:16
Какая еще отставка?Надо еще в полуфинале ЧМ 2022 сыграть
Futurista
Futurista
16 июня в 12:16
drug01
drug01
16 июня в 12:11
Пусть работает до победы
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 12:10
Черчесов скажет : "Продолжаем работать, мы знаем наши ошибки".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100