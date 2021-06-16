Боярский: «Если сегодня Россия проиграет, Черчесов подаст в отставку»

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2020 между сборными России и Финляндии.
У меня еще меньше оптимизма, чем перед матчем с Бельгией. Я не знаю почерк игры этой сборной. У меня есть представление, что было бы с финнами, если бы сегодня против них вышли испанцы или украинцы — у этих сборных есть свой стиль игры. Во что играет наша команда, неизвестно.
Дзюба будет стараться, биться, но даже он не спасет. Культура и качество футбола европейских сборных настолько высоки, что нам очень далеко до них. Своей культуры футбола у нас нет. Если сегодня сборная России проиграет, Черчесов должен подать в отставку, это будет по-мужски. Думаю, так и случится.
Боярский обещал, что съест свою шляпу, если сборная России выиграет Евро-2020.
Любой 15-летный задpoт в FIFA Manager привел бы команду к более высоким результатам.
Любой 15-летный задpoт в FIFA Manager привел бы команду к более высоким результатам.
А больше вегл улыбнула фраза:Дзюба будет стараться, биться, но даже он не спасет. ДАЖЕ!!!! 74р Зюба Спаситель Отечества!
Очнись Миша ты се-ишь(((
А больше вегл улыбнула фраза:Дзюба будет стараться, биться, но даже он не спасет. ДАЖЕ!!!! 74р Зюба Спаситель Отечества!
Очнись Миша ты се-ишь(((
У нас нет культуры футбола, Миша ! Я смотрел нарезку по финнам ... шансов нет !
Подам в отставку, уеду в Австрию, потому что я мужик ! Прощай, Миша ! "
У нас нет культуры футбола, Миша ! Я смотрел нарезку по финнам ... шансов нет !
Подам в отставку, уеду в Австрию, потому что я мужик ! Прощай, Миша ! "