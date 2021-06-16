Боярский: «Если сегодня Россия проиграет, Черчесов подаст в отставку»

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

У меня еще меньше оптимизма, чем перед матчем с Бельгией. Я не знаю почерк игры этой сборной. У меня есть представление, что было бы с финнами, если бы сегодня против них вышли испанцы или украинцы — у этих сборных есть свой стиль игры. Во что играет наша команда, неизвестно.

Дзюба будет стараться, биться, но даже он не спасет. Культура и качество футбола европейских сборных настолько высоки, что нам очень далеко до них. Своей культуры футбола у нас нет. Если сегодня сборная России проиграет, Черчесов должен подать в отставку, это будет по-мужски. Думаю, так и случится.