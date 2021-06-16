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Мостовой: «Для Черчесова матч с финнами не решающий»

16 июня 2021, 12:37
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Для Черчесова матч с финнами не решающий, у него контракт до чемпионата мира 2022 года. Вот для команды матч с Финляндией один из решающих. Все понимают, что, если их не обыграть, а потом ехать в Данию… Тяжеловато. Я уже говорил, что этот Евро будет с сюрпризами. Нам было бы ещё тяжелее, если бы датчане обыграли финнов, в таком случае расклады были бы совсем не в нашу пользу.

Ранее известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что Черчесов подаст в отставку, если Россия проиграет Финляндии.

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Все комментарии
альсато
альсато
16 июня в 16:55
Саша!..тебе лучше (многих здесь) известно, что контракт-это не гарантия!..Не выйдем из ГРУППЫ-метлой пойдете ВСЕ!..и Салымыч ,и эксперты с ТВ!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июня в 14:26
Интересно сам то понял, что взболтнул.
112910415
112910415
16 июня в 14:24
жаль, что не решающий
VeniaminS
VeniaminS
16 июня в 13:09
Сегодня нужна победа !!!
swed27
swed27
16 июня в 13:06
Вины тренера в проигрыше менее 10% если делить на всех Чего на него нападать?
beefs
beefs
16 июня в 12:58
сегодня все станет ясно (на 80%)...
Alex12357
Alex12357
16 июня в 12:48
Черчесов,что о нём говорить ,нужно возрождать футбол ,для этого необходима база ,которой у России на данный момент нет ,вы посмотрите кто задаёт тон игры в Российских клубах-иностранцы,что вы хотите от сборной ,Фернандесу уже надоело смотреть на всю эту вакханалию,оберните взор на Украину-свои ребята ,ни одного иностранца ,у них огонь в глазах,а у Россиян ни блеска ,ни гордости за свою страну ,ни умения.
Ironigor
Ironigor
16 июня в 12:44
Всё сегодня и узнаем !!! Посмотрим на игру и сделаем выводы, стоит рассчитывать или алес капут !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 12:44
Да фик его выгонишь, даже после разгрома. Не тот человек...
Мessi 10
Мessi 10
16 июня в 12:43
В нашей группе среди тренеров у Черчесова самая высокая з/п - 2,5 млн. евро, если не ошибаюсь. Стас, где результат?
1bear
1bear
16 июня в 12:41
усабрь сам с такого хлебного места не уйдёт - только поганой метлой гнать!!!
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