Мостовой: «Для Черчесова матч с финнами не решающий»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Для Черчесова матч с финнами не решающий, у него контракт до чемпионата мира 2022 года. Вот для команды матч с Финляндией один из решающих. Все понимают, что, если их не обыграть, а потом ехать в Данию… Тяжеловато. Я уже говорил, что этот Евро будет с сюрпризами. Нам было бы ещё тяжелее, если бы датчане обыграли финнов, в таком случае расклады были бы совсем не в нашу пользу.