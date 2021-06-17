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Манчини: «Сборная Италии могла снимать все вопросы о победителе ещё раньше»

17 июня 2021, 00:45
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия3 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями после победы над Швейцарией в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Мы сыграли хорошо. Это была очень сложная игра. Швейцария — сильная и физически крепкая команда. У нас были кое-какие проблемы в начале, но потом мы наладили игру и победили вполне заслуженно. Мы могли снимать все вопросы о победителе еще раньше, ведь создали немало моментов, но это нормально, что иногда не все залетает в ворота. Тем не менее ребята проделали отличную работу.

Сборная Италии стала первой командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
17 июня в 04:28
Очередной разгром получился.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 01:00
Манчини за работу со сборной заслуживает похвалы. А ведь поначалу в него летели критические стрелы косяком. Но перебрав с полсотни игроков Роберто сумел создать очень даже симпатичную команду, которая уже не проигрывает без одной игры три десятка матчей. Все же итальянская федерация оказалась терпеливее руководства Зенита, а он оправдал высокое доверие. Удачи Манчини в дальнейшей карьере.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июня в 00:53
Могли решать,но мазали как новички!
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