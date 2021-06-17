Манчини: «Сборная Италии могла снимать все вопросы о победителе ещё раньше»

Главный тренер сборной Италии поделился мыслями после победы над Швейцарией в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Мы сыграли хорошо. Это была очень сложная игра. Швейцария — сильная и физически крепкая команда. У нас были кое-какие проблемы в начале, но потом мы наладили игру и победили вполне заслуженно. Мы могли снимать все вопросы о победителе еще раньше, ведь создали немало моментов, но это нормально, что иногда не все залетает в ворота. Тем не менее ребята проделали отличную работу.