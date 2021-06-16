Лукаку навестит Эриксена в больнице

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что собирается навестить своего одноклубника по «Интеру» Кристиана Эриксена в больнице Копенгагена. Ромелу попросил разрешение у главного тренера бельгийской сборной Роберто Мартинеса.
Я хочу навестить Кристиана в больнице. Я говорил об этом с тренером, и, очевидно, он согласился.
Мы также остановим игру на 10-й минуте, чтобы сделать знак внимания. Я отправлю Кристиану сообщение завтра после игры, но сейчас мне нужно дать ему немного времени с семьей.
Напомним, что полузащитник сборной Дании Эриксен во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (0:1) потерял сознание, у него остановилось сердце. Сейчас Кристиан находится в больнице в Копенгагене. 17 июня в столице Дании состоится матч 2-го тура между Данией и Бельгией.