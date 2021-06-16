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Лукаку навестит Эриксена в больнице

16 июня 2021, 21:05

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что собирается навестить своего одноклубника по «Интеру» Кристиана Эриксена в больнице Копенгагена. Ромелу попросил разрешение у главного тренера бельгийской сборной Роберто Мартинеса.

Я хочу навестить Кристиана в больнице. Я говорил об этом с тренером, и, очевидно, он согласился.

Мы также остановим игру на 10-й минуте, чтобы сделать знак внимания. Я отправлю Кристиану сообщение завтра после игры, но сейчас мне нужно дать ему немного времени с семьей.

Напомним, что полузащитник сборной Дании Эриксен во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (0:1) потерял сознание, у него остановилось сердце. Сейчас Кристиан находится в больнице в Копенгагене. 17 июня в столице Дании состоится матч 2-го тура между Данией и Бельгией.

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Все комментарии
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
16 июня в 23:35, ред.
как же я полюбил Лукаку, очень искренний человек, надеюсь у нас на долго задержится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 22:33
Конечно надо навестить,если туда пускают!
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июня в 22:10
Респектище, и Шунину положил и друга навестил
drug01
drug01
16 июня в 22:06
Молодец отличный пример
АлексАлекс
АлексАлекс
16 июня в 21:17
А игру зачем останавливать? Это реально событие мирового масштаба?
Rheinfall
Rheinfall
16 июня в 21:16
Хорошее дело , молодец.
shlomo
shlomo
16 июня в 21:15
МОЛОДЕЦ!!!!!...все ..добавить нечего!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 21:06
Это по мужски!
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