Лукаку навестит Эриксена в больнице

Нападающий сборной Бельгии рассказал, что собирается навестить своего одноклубника по «Интеру» в больнице Копенгагена. Ромелу попросил разрешение у главного тренера бельгийской сборной Роберто Мартинеса.

Я хочу навестить Кристиана в больнице. Я говорил об этом с тренером, и, очевидно, он согласился.

Мы также остановим игру на 10-й минуте, чтобы сделать знак внимания. Я отправлю Кристиану сообщение завтра после игры, но сейчас мне нужно дать ему немного времени с семьей.