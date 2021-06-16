Дик Адвокат: «Здорово, что Черчесов доверился молодым игрокам»

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат поделился мнением о победе российской команды над сборной Финляндии (1:0) в матче Евро-2020.
О перспективах российской сборной тяжело судить по одной победе над Финляндией. С другой стороны, Дания не смогла победить эту команду, это говорит о высоком уровне обороны финской сборной.
Я поздравляю Россию с домашней победой, болельщики этой сборной занимают особое место в моем сердце. Думаю, у сборной России хорошие шансы сыграть в плей-офф чемпионата Европы.
Здорово, что главный тренер доверился молодым игрокам и они его не подвели. Для футболистов это всегда важно.
Ранее Станислав Черчесов объяснил, почему в матче со сборной Финляндии ворота национальной команды защищал Матвей Сафонов.