Дик Адвокат: «Здорово, что Черчесов доверился молодым игрокам»

Бывший главный тренер сборной России поделился мнением о победе российской команды над сборной Финляндии (1:0) в матче Евро-2020.

О перспективах российской сборной тяжело судить по одной победе над Финляндией. С другой стороны, Дания не смогла победить эту команду, это говорит о высоком уровне обороны финской сборной.

Я поздравляю Россию с домашней победой, болельщики этой сборной занимают особое место в моем сердце. Думаю, у сборной России хорошие шансы сыграть в плей-офф чемпионата Европы.

Здорово, что главный тренер доверился молодым игрокам и они его не подвели. Для футболистов это всегда важно.