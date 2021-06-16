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Дик Адвокат: «Здорово, что Черчесов доверился молодым игрокам»

16 июня 2021, 19:39
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат поделился мнением о победе российской команды над сборной Финляндии (1:0) в матче Евро-2020.

О перспективах российской сборной тяжело судить по одной победе над Финляндией. С другой стороны, Дания не смогла победить эту команду, это говорит о высоком уровне обороны финской сборной.

Я поздравляю Россию с домашней победой, болельщики этой сборной занимают особое место в моем сердце. Думаю, у сборной России хорошие шансы сыграть в плей-офф чемпионата Европы.

Здорово, что главный тренер доверился молодым игрокам и они его не подвели. Для футболистов это всегда важно.

Ранее Станислав Черчесов объяснил, почему в матче со сборной Финляндии ворота национальной команды защищал Матвей Сафонов.

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протон1
протон1
17 июня в 00:37
возвращайся Дик. погоняй этих шалопаев в сборной.
Sadisto
Sadisto
16 июня в 21:01
Лучше Адвокат, чем Черчесов.
jobss
jobss ответ Федор Паршунин (раскрыть)
16 июня в 20:17
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 июня в 20:00, ред.
Теперь все критики и хейтеры просто должны валяться у Стаса в ногах, вымаливая у него прощение:
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
16 июня в 19:57
Всё правильно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 19:40
А у него выхода нет...
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