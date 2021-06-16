Тренер сборной Финляндии: «Мы разочарованы, но я горжусь игроками»

Главный тренер сборной Финляндии высказался после поражения от сборной России (0:1) в матче Евро-2020.

Как можете догадаться, мы разочарованы. Хотели играть на победу, но не получилось. В футболе много различных драматичных моментов — такие были в начале игра. Мы хотели забить, победить Россию. И на самом деле подошли к этому близко. Не знаю, как на игру повлиял отмененный гол. Старались прессинговать сборную России.

Доволен, что было больше возможностей забить, чем Дании. Были шансы, но не использовали их правильно. Игра нашей защиты в общем была хорошей. Был, конечно, момент с голом сборной России, но в основном все было неплохо. Горжусь нашими игроками. Выложились на полную.

Не говорил с игроками об инциденте с Эриксеном после игры с Данией. Думаю, на нас это повлияло не сильно. Они рады, что Кристиан поправляется. Мы хотели показать, что поддерживаем его. Наши футболки перед игрой — хороший жест.

Почему заменили Пукки? Надо иметь в виду все происходившее с ним до Евро. Хотели добавить скорости с помощью Лаппалайнена. Игру надо было освежить. Хотели агрессивнее прессинговать соперника. Кауко вышел на замену из-за проблем Шуллера с ногами.

Хотели, чтобы наша команда больше атаковала, забила. Нужно было играть активнее. Мы создали довольно много голевых моментов. Жаль, но эффективность сегодня была не слишком высокой. А защитники России успешно блокировали все наши возможности забить.

В целом игра нашей атаки была неплохой. Довольно часто получали мяч. Но все дело не в статистике, а в счете.