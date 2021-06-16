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Тренер сборной Финляндии: «Мы разочарованы, но я горжусь игроками»

16 июня 2021, 18:43
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва высказался после поражения от сборной России (0:1) в матче Евро-2020.

Как можете догадаться, мы разочарованы. Хотели играть на победу, но не получилось. В футболе много различных драматичных моментов — такие были в начале игра. Мы хотели забить, победить Россию. И на самом деле подошли к этому близко. Не знаю, как на игру повлиял отмененный гол. Старались прессинговать сборную России.

Доволен, что было больше возможностей забить, чем Дании. Были шансы, но не использовали их правильно. Игра нашей защиты в общем была хорошей. Был, конечно, момент с голом сборной России, но в основном все было неплохо. Горжусь нашими игроками. Выложились на полную.

Не говорил с игроками об инциденте с Эриксеном после игры с Данией. Думаю, на нас это повлияло не сильно. Они рады, что Кристиан поправляется. Мы хотели показать, что поддерживаем его. Наши футболки перед игрой — хороший жест.

Почему заменили Пукки? Надо иметь в виду все происходившее с ним до Евро. Хотели добавить скорости с помощью Лаппалайнена. Игру надо было освежить. Хотели агрессивнее прессинговать соперника. Кауко вышел на замену из-за проблем Шуллера с ногами.

Хотели, чтобы наша команда больше атаковала, забила. Нужно было играть активнее. Мы создали довольно много голевых моментов. Жаль, но эффективность сегодня была не слишком высокой. А защитники России успешно блокировали все наши возможности забить.

В целом игра нашей атаки была неплохой. Довольно часто получали мяч. Но все дело не в статистике, а в счете.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком этой встречи.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
16 июня в 19:37
Молодцы фины!Болельщикам должно быть не стыдно за своих ребят.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июня в 19:26
Финны молодцы хоть и проиграли.
beefs
beefs
16 июня в 19:25
соперники примерно равного уровня, сегодня выиграла Россия, а завтра...
Ironigor
Ironigor
16 июня в 18:56
После нечаянно выигранного матча ,один удар в створ и один гол в ворота Дании окрылили тренера финнов. Я всё понимаю, но дружище не до такой же степени !!?)))
Понесло вас уважаемый !!!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
16 июня в 18:49
Мы конечно обделались, но с гордо поднятой головой!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 18:48
Потерзали наших изрядно.
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