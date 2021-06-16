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Роберто Карлос: «У России хорошие шансы на выход из группы на Евро»

16 июня 2021, 13:53

Бывший футболист «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос оценил шансы сборной России на Евро-2020.

Не согласен с тем, что у России слабейшая команда на Евро. Играть с Бельгией изначально очень тяжело, особенно в стартовом матче. Но первый тайм получился неплохим. Каких-то глобальных проблем я не увидел. У вас много новых и молодых игроков, но я бы выделил Дзюбу и Жиркова. В целом, состав довольно сильный.

На мой взгляд, у России хорошие шансы на выход из группы и на победу сегодня, учитывая, что с Финляндией вы играете дома, в Санкт-Петербурге. Правда, нужно быть очень осторожными: у финнов тоже крепкая и опасная команда.

Сегодня сборная России встретится со сборной Финляндии. Россия выиграла все 4 матча против сборной Финляндии, пропустив в них лишь 1 гол.

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Все комментарии
Арсений Горбачев
Арсений Горбачев
18 июня в 12:00
Когда не смотрел футбол, но надо что-то сказать)
Alex12357
Alex12357
16 июня в 15:47
Роберто Карлосу больше делать нечего как следить за выступлениями Российской сборной.
Мessi 10
Мessi 10
16 июня в 14:35
Любезничает Роберто. Слепому понятно, что эта сборная способна только с Сан-Марино бороться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 13:58
Карлосу оттуда виднее...
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