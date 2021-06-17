Грилиш: «Надеюсь, что однажды смогу сыграть под руководством Моуриньо»

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш отреагировал на похвалу со стороны главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо, который сравнил его с бывшим полузащитником «Барселоны», «Реала» и «Интера» Луишем Фигу.
Я слышал, что сказал Моуринью, многие люди прислали мне это. Вы стараетесь не слишком много слушать, что о вас говорят. Но всегда приятно, когда о тебе говорят, особенно, когда это делает Жозе Моуриньо. Он так много добился в футболе, он очень популярный человек.
Луиш Фигу — это тот, на кого я равнялся, когда был ребенком. Он был невероятным игроком, но главное, что он играл под руководством Жозе, который является невероятным тренером. Надеюсь, что я тоже смогу однажды сыграть под руководством Моуриньо.
Так что выглядит это как Спасибо за Спасибо...
Так что выглядит это как Спасибо за Спасибо...