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Грилиш: «Надеюсь, что однажды смогу сыграть под руководством Моуриньо»

17 июня 2021, 10:17

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш отреагировал на похвалу со стороны главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо, который сравнил его с бывшим полузащитником «Барселоны», «Реала» и «Интера» Луишем Фигу.

Я слышал, что сказал Моуринью, многие люди прислали мне это. Вы стараетесь не слишком много слушать, что о вас говорят. Но всегда приятно, когда о тебе говорят, особенно, когда это делает Жозе Моуриньо. Он так много добился в футболе, он очень популярный человек.

Луиш Фигу — это тот, на кого я равнялся, когда был ребенком. Он был невероятным игроком, но главное, что он играл под руководством Жозе, который является невероятным тренером. Надеюсь, что я тоже смогу однажды сыграть под руководством Моуриньо.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 июня в 10:36
Сможешь пожалеть об этом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 10:29
Все невероятности Моура уже в прошлом. Теперь он обычный Физрук, кочующий из одной команды в другую, зачастую без результатов.
Так что выглядит это как Спасибо за Спасибо...
ProKop92
ProKop92
17 июня в 10:27
...
Ironigor
Ironigor
17 июня в 10:24
Может быть, всё может быть !!!
drug01
drug01
17 июня в 10:24
Это будет клёво....
STVA 1
STVA 1
17 июня в 10:23
Моур уже не тот
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