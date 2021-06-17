Виейра: «Сомневаюсь, что Италия способна дойти до финала Евро-2020»

Бывший игрок сборной Франции Патрик Виейра после победы Италии над Швейцарией (3:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2020 оценил перспективы итальянской команды.
Я считаю, что первые два матча сборной Италии были лёгкими. Конечно, здесь нужно было побеждать, но я по-прежнему сомневаюсь, что они могут дойти до конца.
На мой взгляд, им не хватает интенсивности, мощи, скорости, чтобы быть более опасными впереди. Так что я пока подожду. Думаю, ещё слишком рано рассматривать сборную Италии в качестве претендента на финал.
Одолев Швейцарию, сборная Италии стала первой командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020.
Правильно нужно дождаться победы в полуфинале, а потом можно будет и выход в финал предсказать...
Правильно нужно дождаться победы в полуфинале, а потом можно будет и выход в финал предсказать...