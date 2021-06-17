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Виейра: «Сомневаюсь, что Италия способна дойти до финала Евро-2020»

17 июня 2021, 07:56
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия3 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Бывший игрок сборной Франции Патрик Виейра после победы Италии над Швейцарией (3:0) во 2-м туре группового этапа Евро-2020 оценил перспективы итальянской команды.

Я считаю, что первые два матча сборной Италии были лёгкими. Конечно, здесь нужно было побеждать, но я по-прежнему сомневаюсь, что они могут дойти до конца.

На мой взгляд, им не хватает интенсивности, мощи, скорости, чтобы быть более опасными впереди. Так что я пока подожду. Думаю, ещё слишком рано рассматривать сборную Италии в качестве претендента на финал.

Одолев Швейцарию, сборная Италии стала первой командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020.

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Все комментарии
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
17 июня в 09:54
Будем посмотреть))))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июня в 09:15
До полуфинала дойдёт точно!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
17 июня в 08:58
Что-бы он не говорил, но пока ещё никто не показал чемпионской игры: ни Франция, ни Германия с Португалией и Англией. Может он думает Бельгия, но там соперник был очень слабым.
beefs
beefs
17 июня в 08:33
Вчера Италия выглядела хуже, чем в первом матче...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 08:27
Рано об этом толковать...
h8you
h8you
17 июня в 08:26
все верно
STVA 1
STVA 1
17 июня в 08:16
А Италии пох что он говорит....
ProKop92
ProKop92
17 июня в 08:13
Если будут играть в свой футбол, то могут и выиграть
Legend 6
Legend 6
17 июня в 08:05
"Так что я пока подожду. Думаю, ещё слишком рано рассматривать сборную Италии в качестве претендента на финал."

Правильно нужно дождаться победы в полуфинале, а потом можно будет и выход в финал предсказать...
КЭТиК
КЭТиК
17 июня в 07:58
По результатам у Италии всё в полном порядке.
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