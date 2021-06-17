ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Ачерби: «Думаю, Италия может далеко пройти на Евро-2020»

17 июня 2021, 07:01
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия3 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Защитник «Лацио» и сборной Италии Франческо Ачерби дал комментарий после победы над Швейцарией (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

У меня не было и секунды для разминки. С Кьеллини было всё хорошо, но тут он внезапно снимает капитанскую повязку и идёт к скамейке запасных. Вот что происходит после длительного сезона: возникает усталость. Нужно всегда быть наготове.

10-я победа подряд всухую? Меня интересуют победы, пропустим мы или нет — в данном случае не имеет значения, пока мы продолжаем побеждать. Мы стараемся атаковать и защищаться всей командой, поэтому забиваем много голов и так мало пропускаем. Пока всё идёт хорошо!

На турнире есть 3 или 4 команды, обладающие большим талантом или индивидуальным мастерством, но перед стартом турнира я уже говорил, что в нашей команде есть предчувствие чего-то особенного. Думаю, мы можем далеко пройти на чемпионате Европы.

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, которого заменил Ачерби, стал рекордсменом сборной Италии по числу матчей на Евро.

Все новости
Сантуш: «Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть»
Вчера, 23:12 Комментарии1
Дудек: «Левандовски в „Баварии“ и сборной — это два разных игрока»
Вчера, 22:25 Комментарии6
Бэйл: «У меня хорошие отношения с Анчелотти»
Вчера, 22:11 Комментарии3
Дешам: «Венгрия провела матч всей своей жизни»
Вчера, 18:57 Комментарии4
Швайнштайгер: «Дзюба — самый важный игрок сборной России»
Вчера, 18:46 Комментарии24
Гризманн: «Мне бы хотелось завершить карьеру в МЛС»
Вчера, 15:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
17 июня в 11:02
Не надо думать, надо играть. Ну а объективно полузащита очень слаба. С Турцией и Швейцарией это не заметно обывателю, но с топ-сборными не выстоять.
ОПС
ОПС
17 июня в 08:24
Вот на это мы и поглядим.
ДАША Д
ДАША Д
17 июня в 08:00
Один из главных фаворитов теперь уж точно.
swed27
swed27
17 июня в 07:38
Италия до финала доберется
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 07:08
Италия выглядит как монстр-машина...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июня в 07:03
Франция,Италия и Бельгия фавориты
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100