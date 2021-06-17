Ачерби: «Думаю, Италия может далеко пройти на Евро-2020»

Защитник «Лацио» и сборной Италии дал комментарий после победы над Швейцарией (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

У меня не было и секунды для разминки. С Кьеллини было всё хорошо, но тут он внезапно снимает капитанскую повязку и идёт к скамейке запасных. Вот что происходит после длительного сезона: возникает усталость. Нужно всегда быть наготове.

10-я победа подряд всухую? Меня интересуют победы, пропустим мы или нет — в данном случае не имеет значения, пока мы продолжаем побеждать. Мы стараемся атаковать и защищаться всей командой, поэтому забиваем много голов и так мало пропускаем. Пока всё идёт хорошо!

На турнире есть 3 или 4 команды, обладающие большим талантом или индивидуальным мастерством, но перед стартом турнира я уже говорил, что в нашей команде есть предчувствие чего-то особенного. Думаю, мы можем далеко пройти на чемпионате Европы.