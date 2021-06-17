Пейдж: «Сборная Уэльса хочет играть на победу в каждом матче»

Главный тренер сборной Уэльса прокомментировал победу над Турцией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Невозможно испытывать большую гордость, чем я сейчас. Я только что сказал команде, что то количество моментов, которые мы создали, невероятно. Мы расстроены тем, что не забили больше, но игроки заслуживают похвалы за то, как они победили.

При всём уважении к Турции, их команда отличается от сборной Швейцарии, но мы знаем, что дальше нас ждёт нечто большее. Первая игра всегда сложная. Вам нужно не проиграть. Так что 4 очка после 2 туров — это здорово.

Когда у вас есть такие качественные игроки, как Дэн Джеймс, Аарон Рэмзи, Гарет Бэйл и Киффер Мур, вы всегда будете создавать проблемы соперникам. Мы хотим играть на победу в каждом матче. Сейчас нам нужно полностью сосредоточиться на Италии, мы подберём команду, которая сможет выйти и конкурировать с ними.