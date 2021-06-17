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Пейдж: «Сборная Уэльса хочет играть на победу в каждом матче»

17 июня 2021, 05:58
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 2Логотип футбольный клуб УэльсУэльсМатч завершен

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал победу над Турцией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

Невозможно испытывать большую гордость, чем я сейчас. Я только что сказал команде, что то количество моментов, которые мы создали, невероятно. Мы расстроены тем, что не забили больше, но игроки заслуживают похвалы за то, как они победили.

При всём уважении к Турции, их команда отличается от сборной Швейцарии, но мы знаем, что дальше нас ждёт нечто большее. Первая игра всегда сложная. Вам нужно не проиграть. Так что 4 очка после 2 туров — это здорово.

Когда у вас есть такие качественные игроки, как Дэн Джеймс, Аарон Рэмзи, Гарет Бэйл и Киффер Мур, вы всегда будете создавать проблемы соперникам. Мы хотим играть на победу в каждом матче. Сейчас нам нужно полностью сосредоточиться на Италии, мы подберём команду, которая сможет выйти и конкурировать с ними.

Полузащитник сборной Италии Доменико Берарди, в свою очередь, отметил, что его команда будет играть на победу в матче с Уэльсом, несмотря на досрочный выход из группы.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
17 июня в 09:23
Повезло им что турки и швейцарцы не подготовились к турниру, В плей-офф, таких скорее всего уже не останется.
ДАША Д
ДАША Д
17 июня в 06:56
С Италией и ничьей хватит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июня в 06:35
Молодцы ребята, одолели турок в собственной пищере.
Аксинья
Аксинья
17 июня в 06:23, ред.
Скуадра Адзурра расставит всех по своим местам в группе без особого напряга. Меня больше будет интересовать заруба между янычарами и мировым табором с швейцарскими ксивами, где ничья не устраивает ни одну из команд))
ОПС
ОПС
17 июня в 06:20
Желание и возможности разные.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июня в 06:07
Стремление понятно,не всегда получается
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